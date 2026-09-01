Aldosivi inició contactos con Néstor Gorosito para que asuma la conducción del plantel profesional tras la salida de Israel Damonte. Ambos entrenadores cuentan con antecedentes recientes al frente de Colón.
Aldosivi busca a Gorosito para reemplazar a Damonte, como ocurrió en Colón pero al revés
El Tiburón inició conversaciones con Pipo tras su salida de San Lorenzo. En 2023, Damonte había reemplazado a Gorosito en el banco sabalero.
El primer llamado se produjo después de que San Lorenzo anunciara la finalización del segundo ciclo de Pipo. Las conversaciones avanzaron, aunque el club marplatense todavía no comunicó la contratación de su nuevo director técnico. La Capital de Mar del Plata
La historia que remite a Colón
Gorosito dirigió 36 partidos en Colón durante 2023, con 10 victorias, 14 empates y 12 derrotas. Su etapa concluyó en octubre, cuando el equipo se encontraba comprometido en la lucha por permanecer en Primera División.
Damonte fue elegido entonces para reemplazarlo y condujo al Sabalero durante los últimos encuentros de aquella temporada, incluido el desempate ante Gimnasia de La Plata que terminó con el descenso del conjunto santafesino. TyC Sports
Tres años después, la secuencia podría repetirse de manera inversa: Gorosito aparece como principal candidato para ocupar el lugar dejado por Damonte en el banco del Tiburón.
Los ciclos que terminaron
San Lorenzo informó que la salida de Gorosito se produjo de común acuerdo. Su segundo paso por el club comprendió ocho partidos, con dos triunfos, un empate y cinco derrotas entre el Clausura y la Copa Argentina. TN
Damonte dejó Aldosivi después de la eliminación frente a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina. Su único triunfo fue ante River en ese certamen, mientras que no consiguió victorias durante su campaña en la Liga Profesional. TyC Sports
Mariano Felices, entrenador de la Reserva, quedó a cargo del plantel de manera interina mientras la dirigencia mantiene las conversaciones para definir al sucesor.
La urgencia del Tiburón
Aldosivi ocupa el último puesto de la tabla anual con 10 puntos en 23 presentaciones. El conjunto marplatense todavía no ganó en la temporada de Primera División y se encuentra a nueve unidades de Deportivo Riestra, el primer equipo fuera de la zona de descenso. Canchallena
El próximo compromiso será ante Banfield, el sábado 5 de septiembre desde las 13.30 en Mar del Plata. La dirigencia trabaja para definir al entrenador que conducirá al plantel durante el tramo restante del Clausura.