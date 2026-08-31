San Lorenzo perdió 1-0 ante Instituto en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Néstor Gorosito generó las mejores oportunidades del primer tiempo, pero no consiguió convertir.
San Lorenzo cayó ante Instituto, que recuperó la punta de la Zona A
El Ciclón perdió 1-0 en Alta Córdoba por un gol de Giuliano Cerato. La Gloria llegó a 16 puntos y el equipo de Gorosito quedó anteúltimo con siete.
Rodrigo Auzmendi tuvo las dos ocasiones más claras del Ciclón antes del descanso. Primero estrelló un remate en el travesaño y, sobre el cierre de la etapa, conectó un cabezazo que pasó por encima del arco defendido por Marcos Ledesma.
Cerato marcó la diferencia
Instituto encontró el único gol del encuentro a los ocho minutos del segundo tiempo. Matías Gallardo recibió dentro del área y envió un centro hacia el segundo palo para Giuliano Cerato, quien definió de volea y estableció el 1-0.
El complemento presentó un desarrollo más abierto, con llegadas en ambas áreas. San Lorenzo adelantó sus líneas y buscó el empate mediante los ingresos de Enzo Salas, Martín Río y Facundo Gulli.
Auzmendi volvió a quedar en posición de convertir, aunque llegó exigido al remate y no logró definir con precisión. Instituto sostuvo la ventaja hasta el final y alcanzó su quinto triunfo en siete presentaciones.
Instituto lidera y San Lorenzo quedó anteúltimo
La Gloria llegó a 16 puntos y recuperó el primer lugar de la Zona A. Gimnasia de Mendoza quedó como escolta con 15 unidades y Defensa y Justicia se ubicó tercero con 14.
San Lorenzo acumuló su cuarta derrota en el campeonato y permanece en la decimocuarta posición con siete puntos. La Liga Profesional confirmó que el encuentro correspondió a la Zona A, pese a que la síntesis inicial lo ubicaba en la Zona B.
El Ciclón recibirá a Talleres el sábado 5 de septiembre a las 19. Instituto visitará a Unión en Santa Fe el lunes 7, desde las 21.15, por la octava fecha del certamen.