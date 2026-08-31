Defensa y Justicia derrotó 1-0 a Platense este lunes en el estadio Norberto Tomaghello, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.
Defensa y Justicia venció a Platense y quedó segundo en el Torneo Clausura
David Martínez convirtió el único gol en el estadio Norberto Tomaghello. El Halcón llegó a los 14 puntos y quedó como escolta de la zona A.
David Martínez marcó el único gol del encuentro a los 30 minutos del segundo tiempo. En el sexto minuto de descuento fue expulsado Pablo Ferreira por doble amonestación.
Un primer tiempo con pocas llegadas
El conjunto de Julio Vaccari generó las dos oportunidades de la etapa inicial. La primera llegó a los ocho minutos, mediante un centro de Juan Gutiérrez que David Barbona conectó de volea y envió afuera.
Cuatro minutos después, un córner encontró a Leandro Fernández en el primer palo. El delantero ganó de cabeza, pero su remate impactó en el poste izquierdo de Juan Pablo Cozzani.
El Calamar no consiguió inquietar a Matías Borgogno durante la primera mitad y el partido llegó al descanso sin goles.
Platense reaccionó en el complemento
Guido Mainero protagonizó la primera llegada visitante a los dos minutos del segundo tiempo. Su disparo lejano fue rechazado por Borgogno sobre el poste izquierdo.
Ignacio Vázquez también estuvo cerca tras un córner bajo, aunque su definición dio en el palo. Luego, Juan Gauto probó con un tiro cruzado que el arquero local desvió con una estirada.
Defensa respondió mediante Tiziano Perrotta, quien recibió una pelota filtrada dentro del área y definió de primera. Cozzani salió a tiempo y bloqueó el remate.
El gol de David Martínez
La apertura del marcador llegó a los 30 minutos. Barbona ejecutó una pelota detenida hacia el segundo palo y Martínez apareció para definir con el pie junto al poste izquierdo.
Platense terminó el encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Ferreira. La derrota interrumpió una serie de tres partidos sin caídas para el equipo dirigido por Martín Palermo.
Defensa llegó a los 14 puntos y se ubicó segundo en la zona A. En la próxima fecha visitará a Lanús el domingo 6 de septiembre a las 17, mientras que Platense recibirá a Deportivo Riestra el viernes 4 a las 19.