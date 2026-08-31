Defensa y Justicia venció a Platense y quedó segundo en el Torneo Clausura

SOPRENDIÓ POR ATRÁS DE TODOS Y PUSO EL PRIMERO DEL HALCÓN: centro de Barbona y definición de David Martínez para el 1-0 de Defensa y Justicia contra Platense en la fecha 7 de la Zona A del #TorneoClausura.



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