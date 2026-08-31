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Newell’s empató con Estudiantes y llegará quinto al clásico rosarino

La Lepra igualó 0-0 en el estadio UNO y alcanzó los 11 puntos en la zona A. Su próximo partido será el domingo ante Rosario Central.

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Newell’s empató 0-0 con Estudiantes de La Plata este lunes en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

La igualdad dejó al conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka en el quinto puesto de la zona A, con 11 puntos. Estudiantes quedó undécimo, fuera de los lugares de clasificación, con siete unidades.

El travesaño salvó a Newell’s

El Pincha generó las primeras situaciones del partido. Joaquín Correa recibió un pase largo de Gabriel Neves e ingresó al área, pero su definición quedó en las manos de Josué Reinatti.

Cuatro minutos después, Correa asistió a Neves, cuyo remate al primer palo fue contenido por el arquero visitante. Baltasar Rodríguez también tuvo una oportunidad, aunque no consiguió definir con comodidad.

La ocasión más clara llegó a los 41 minutos. Un centro desde la derecha encontró a Guido Carrillo en el segundo palo y su cabezazo impactó en el travesaño.

Las respuestas de la Lepra

Newell’s se acercó mediante un desborde de Thomas Ríos por la izquierda. La pelota sufrió un desvío y le quedó a Walter Mazzantti, quien remató sin ángulo y envió su definición afuera.

En el complemento, Ríos recibió un centro bajo en el segundo poste, pero llegó incómodo y levantó su disparo por encima del travesaño.

Mazzantti tuvo la oportunidad más peligrosa de la Lepra luego de una mala salida de Estudiantes. El delantero avanzó por la derecha y lanzó un remate cruzado que Fernando Muslera desvió con una mano.

Reinatti sostuvo el empate

Estudiantes volvió a acercarse con disparos de Santiago Núñez y Joaquín Tobio Burgos. Reinatti respondió ante ambos intentos y mantuvo su arco sin goles.

El arquero de Newell’s también intervino sobre el cierre, cuando Eric Meza controló en el sector derecho del área y cruzó un remate bajo. Reinatti achicó y consiguió rechazarlo.

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