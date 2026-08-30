Independiente cayó 3-0 ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.
Independiente fue goleado por Gimnasia de Mendoza, nuevo líder del Clausura
El Rojo perdió 3-0 en el Libertadores de América. Esteban Fernández abrió el marcador y Facundo Lencioni convirtió un doblete para la visita.
Esteban Fernández abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. Facundo Lencioni amplió la diferencia con dos remates desde afuera del área, a los siete y 14 minutos del complemento.
Del palo al primer gol visitante
El equipo dirigido por Jadson Viera tuvo las primeras oportunidades. Josías Paláis probó a César Rigamonti a los dos minutos y Santiago Montiel estrelló un remate en el palo tras un centro de Leonardo Godoy.
Paláis volvió a acercarse a los 33 minutos con un disparo desviado por un defensor y controlado por el arquero. Gimnasia convirtió en su primera llegada clara, cuando Lencioni asistió a Fernández y el volante definió de manera cruzada.
El tanto modificó el desarrollo del encuentro. El conjunto mendocino se retiró al descanso en ventaja luego de contener el mejor tramo de Independiente y equilibrar el juego.
El doblete de Lencioni
Gimnasia tomó el control durante la segunda mitad y necesitó siete minutos para ampliar la diferencia. Lencioni lanzó un potente remate desde larga distancia que golpeó en el travesaño y cruzó la línea.
El mediocampista volvió a convertir siete minutos después. Abrió el pie izquierdo desde afuera del área y colocó la pelota junto al poste derecho de Rodrigo Rey para establecer el 3-0.
Los silbidos y reclamos comenzaron a bajar desde las tribunas después del tercer tanto. Independiente buscó descontar mediante Felipe Tempone, pero su remate fue contenido por Rigamonti.
Gimnasia alcanzó la punta
La victoria dejó al equipo dirigido por Darío Franco en el primer puesto de la zona A, con 15 unidades. Gimnasia de Mendoza recibirá a Boca el sábado 5 de septiembre, desde las 16.30.
Independiente quedó séptimo, con 10 puntos. En la próxima jornada visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, el domingo 6 de septiembre a las 17.
El partido fue dirigido por Sebastián Zunino, mientras que Adrián Franklin estuvo a cargo del VAR. La derrota fue la primera de Independiente por tres goles en el actual Clausura.