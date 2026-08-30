Independiente fue goleado por Gimnasia de Mendoza, nuevo líder del Clausura

⚽🔥 ¡UFFF... TREMENDO GOLAZO DEL PITUCO! Lencioni agarró la lanza y sacó un bombazo de zurda para anotar el 2-0 de Gimnasia de Mendoza ante Independiente.



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