Argentinos Juniors derrotó 2-1 a Aldosivi en La Paternal, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Nicolás Diez comenzó en desventaja, pero revirtió el resultado durante el segundo tiempo.
Argentinos Juniors remontó ante Aldosivi y amplió su ventaja en la cima
El Bicho se impuso 2-1 con goles de Alan Lescano y Gastón Verón. Alcanzó los 16 puntos y quedó cuatro unidades por encima de sus perseguidores.
Andrés Vombergar abrió el marcador para el conjunto marplatense a los nueve minutos. Alan Lescano empató mediante un tiro libre y Gastón Verón convirtió el gol de la remontada.
Aldosivi golpeó primero
La visita encontró la ventaja con un centro bajo de Rodrigo González desde la derecha. Vombergar apareció dentro del área y definió de primera para superar al arquero local.
Argentinos controló la posesión durante buena parte de la etapa inicial, aunque le costó transformar su dominio en situaciones claras. Su mejor oportunidad llegó a los 25 minutos.
Kevin Coronel probó con un remate lejano dirigido hacia el segundo palo. Lucas Acosta respondió con una intervención que sostuvo la ventaja de Aldosivi hasta el descanso.
La reacción del líder
Lescano marcó el empate a los ocho minutos del complemento. El mediocampista ejecutó un tiro libre desde un ángulo cerrado y colocó la pelota junto al primer palo de Acosta.
Tomás Molina estuvo cerca de completar la remontada a los 16 minutos, pero debió definir desde el piso y el arquero visitante logró desviar su remate.
Cuatro minutos después, Verón recibió un centro al segundo palo y cabeceó hacia el sector opuesto. Su definición estableció el 2-1 definitivo para el conjunto de La Paternal.
Cuatro puntos de diferencia
Lescano pudo ampliar la ventaja a los 38 minutos. Controló la pelota cerca de la línea final y lanzó un remate bajo al primer palo que golpeó en el poste.
Con el triunfo, Argentinos llegó a los 16 puntos y se mantuvo como el equipo con más unidades del campeonato. Sarmiento y Gimnasia aparecen cuatro puntos por debajo como sus principales perseguidores.
El Bicho visitará a Barracas Central el lunes 7 de septiembre a las 19. Aldosivi, último en la zona B con dos unidades, recibirá a Banfield el sábado 5 desde las 13.30.