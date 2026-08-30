Argentinos Juniors remontó ante Aldosivi y amplió su ventaja en la cima

¡EL GOLAZO DE LESCANO PARA EL EMPATE DE ARGENTINOS!



El 10 metió un verdadero golazo de tiro libre para darle un empate muy importante a su equipo



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