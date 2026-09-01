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Sin que le sobre nada, Newell’s llega fortalecido al clásico rosarino

La “Lepra” obtuvo un empate positivo en su compleja visita a Estudiantes de La Plata, aunque necesitó de la figura monumental de su arquero Josué Reinatti para mantener el arco en cero. Kudelka ya piensa en la recuperación de sus futbolistas y en armar el mejor once posible para visitar a Central el domingo