Como ha sucedido muy pocas veces en la última década, Newell’s llega en una posición de fortaleza al clásico rosarino que se disputará el próximo domingo desde las 14.45 en el estadio de Central. Pero no hay que confundir. Esto no quiere decir que la “Lepra” llegue como favorito. Ni siquiera que arribe al duelo de la ciudad un escalón por encima de su adversario de toda la vida. Solo significa que el técnico Frank Kudelka ha logrado darle al equipo una identidad de juego, un compromiso por la causa y un sentimiento de no sentirse menos que nadie. No es poca cosa para un plantel que en los últimos años se hundía en sus propios temores e inseguridades. A este Newell’s no le sobra nada, pero lo poco o mucho que tiene, lo deja todo en la cancha.
Sin que le sobre nada, Newell’s llega fortalecido al clásico rosarino
La “Lepra” obtuvo un empate positivo en su compleja visita a Estudiantes de La Plata, aunque necesitó de la figura monumental de su arquero Josué Reinatti para mantener el arco en cero. Kudelka ya piensa en la recuperación de sus futbolistas y en armar el mejor once posible para visitar a Central el domingo
Todo eso quedó demostrado en el muy buen empate que se trajo este lunes de La Plata, después de igualar 0 a 0 con el siempre complicado Estudiantes. Desde le vamos, Kudelka interpretó que esos tres puntos en juego eran iguales de importantes que los del clásico y no guardó nada. Puso a sus mejores hombres a dar una batalla que podía dejar bajas en su frente. Y sus futbolistas le respondieron con un gran desgaste para mantener un resultado positivo, que se consumó con el pitazo final del árbitro.
Es verdad que el conjunto “rojinegro” sufrió bastante para retirarse ileso del estadio “pincharrata”. También es cierto que necesitó de la figura monumental de su arquero Josué Reinatti, que con sus intervenciones fue la gran figura de la noche. Pero también es una realidad que, bajo las circunstancias a las que se había acostumbrado Newell’s en los últimos tiempos, seguramente se hubiera vuelto a Rosario con una derrota.
La “Lepra” llega al clásico del próximo domingo con una interesante racha de tres partidos invicto, con dos victorias -ante Deportivo Riestra y Banfield, de local-, y un empate -frente a Estudiantes, de visitante-. En esos tres últimos encuentros recibió solo un gol en contra, que fue el que le convirtió el “Taladro” de penal en el último instante del encuentro. Es una clara señal de que el equipo ha ganado en confianza, en solidez y en fortaleza individual y colectiva.
“Son partidos duros, rivales difíciles. Por momentos hubo buen juego y fue un desafío para nosotros, ya que de visitante no veníamos sumando”, declaró el técnico Kudelka luego del empate en La Plata. “Ellos tuvieron más posibilidades que nosotros. Ante rivales cuyo presupuesto es superior y con jugadores de jerarquía ya consolidados, fue un digno punto de parte nuestra”, reconoció después.
El entrenador “leproso” admitió que por su cabeza pasó el pensamiento de cuidar jugadores para el clásico con Central: “No voy a negar que estuve en la disyuntiva de pensar más en el otro partido que en este, pero decidí que no. Necesitamos sumar puntos para fortalecer todo, no me propuse hacer cambios pensando en el partido que viene”, confió.
El arquero Josué Reinatti, la gran figura de Newell’s ante Estudiantes, también habló luego del partido y se entusiasmó con el desafío que le espera: “Se viene la semana más hermosa que tenemos, la esperamos con la frente en alto para ir con todo”, dijo sobre el clásico.
Con el punto obtenido en La Plata, Newell’s se mantiene entre los ocho primeros de la Zona A y sueña con entrar por primera vez en los playoffs. Pero ahora es tiempo de pensar en el clásico, una cuenta pendiente que se ha mantenido por más de una década y que los hinchas esperan empezar a saldar el próximo domingo en el barrio de Arroyito. Aunque no le sobre nada, este Newell’s de Kudelka tiene con qué.