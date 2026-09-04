Este sábado desde las 17

Colón y su “final” ante Deportivo Morón

El partido no definirá nada pero será m uy importante para el futuro teniendo en cuenta que Colón está tercero y enfrentará al escolta del puntero, tratando de acortar la distancia de cuatro puntos que le sacó. Delfino hará dos modificaciones y cambiará el esquema.