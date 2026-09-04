Colón jugará una verdadera “final” ante Deportivo Morón. Es que el sabalero viene de una derrota, sigue tercero pero achicaron ventajas los de abajo, pero lo verdaderamente importante, es que tendrá enfrente, este sábado a las 17 en el Brigadier López, a Deportivo Morón, que es el escolta del puntero Ferro y le sacó cuatro puntos de ventaja a Colón.
Colón y su “final” ante Deportivo Morón
El partido no definirá nada pero será m uy importante para el futuro teniendo en cuenta que Colón está tercero y enfrentará al escolta del puntero, tratando de acortar la distancia de cuatro puntos que le sacó. Delfino hará dos modificaciones y cambiará el esquema.
Para ello, Iván Delfino entrenó durante toda la semana con dos cambios, lo cual también implica un cambio de esquema. Franco García entró por Leandro Garate e Ignacio Antonio lo hizo por Toledo. Esto también provocó que se abandone el 4-4-2 con dos centrodelanteros, para plantear un 4-4-1-1, con Lago jugando suelto y delante de Bonansea, en tanto que el “Wachi” García lo hizo por izquierda, en el sector que habitualmente ocupa Lago.
Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio y Franco García; Ignacio Lago y Alan Bonansea, fueron los once titulares que se entrenaron en la semana y que jugarán este sábado ante el “Gallito”, que viene entonado de la mano de Walter Otta.
Será el primero de los dos partidos trascendentes que tendrá Colón. El otro, se jugará el domingo de la semana que viene en el Feliciano Gambarte mendocino, cuando visite a Godoy Cruz desde las 18.
Respecto del cambio estratégico para este encuentro, sin dudas que el doble “9” no funcionó en la medida de lo esperado. Delfino le dio rodaje a la dupla Bonansea-Garate durante un par de partidos, pero evidentemente no recibió la respuesta adecuada. El equipo sigue adoleciendo de falta de gol de parte de los delanteros, pero al margen de eso, le falta fútbol. Por eso, Delfino agrega un volante más para tratar de encontrar ese volumen de juego que, por ejemplo, logró en el segundo tiempo del encuentro en Córdoba, más allá de que el equipo no haya llegado ni siquiera al nivel de aceptable en ese cotejo con Racing.
¿Qué dijo Diego Colotto?
En una extensa charla sobre el momento que atraviesa Colón en la temporada 2026, el director deportivo Diego Colotto repasó en Sol Play las decisiones clave en la conformación del plantel, la estrategia del mercado de pases y los objetivos de cara al tramo decisivo del torneo de la Primera Nacional.
Uno de los puntos centrales fue el frustrado cierre del libro de pases. Tras descartarse la llegada de Acevedo, el directivo fue categórico sobre la premisa de no "traer por traer". El club buscaba dar un salto de jerarquía enfocado en dos nombres puntuales, pero al no concretarse, prefirieron mantener la plantilla actual. Sin embargo, la jugada dejó secuelas: para liberar el cupo de incorporación, la dirigencia decidió desprenderse de Leandro Allende, quien emigró a Guaraní de Paraguay, confiando en el juvenil de la casa Conrado Ibarra para esa posición. Finalmente, el cupo no pudo ser utilizado. "Tengo la tranquilidad de que el club hizo todo lo posible", afirmó Colotto sobre las gestiones.
A pesar de esa maniobra fallida, la reestructuración general del equipo arroja un saldo positivo para la conducción deportiva. De cara a este torneo, Colón realizó un recambio profundo que incluyó 16 altas y un número equivalente de salidas, con la meta de dejar atrás una campaña previa crítica donde se finalizó 16° y a solo nueve puntos del descenso.
En cuanto al rendimiento numérico, Colón registra actualmente más del 55% de los puntos cosechados, superando la efectividad de las campañas 2024 y 2025. Aunque la brecha con el puntero Ferro es de ocho unidades, Colotto sostuvo que el primer objetivo sigue siendo la cima mientras la matemática lo permita, fijando como meta alternativa finalizar entre el segundo y cuarto puesto para contar con ventaja de localía en la fase final. "Para pelear el ascenso necesitamos llegar al 60%-65%, estamos cerca", detalló.
Por último, se refirió al cambio de conducción técnica. Respecto a la salida de Ezequiel Medrán, explicó que el equipo había entrado en una "zona gris" y se buscó un impacto positivo que reavivara la campaña. La elección de Iván Delfino —acompañado por Paolo Goltz— obedeció a su recorrido, ascensos previos y conocimiento de la categoría y del club, cualidades necesarias para afrontar la recta final del campeonato con la exigencia que demanda el retorno a Primera División.
Rubén Rossi y su libro
El ex director del departamento de fútbol infanto juvenil de Colón – y ex jugador de la institución – Rubén Rossi, presentará el miércoles 9 de setiembre su nuevo libro titulado: “El neuropotrero”.
La presentación se realizará en el Hotel de ATE, en el piso 14, será con entrada libre y gratuita, a partir de las 19 y con la presencia de muchas personalidades del fútbol santafesino.
Rossi fue campeón del mundo juvenil con Diego Maradona y bajo la conducción técnica de César Luis Menotti en el Mundial de Japón, en 1979. Luego de su extensa carrera como futbolista, trabajó en la formación de jugadores en varias instituciones (entre ellas en las dos de Santa Fe) y fue un discípulo dilecto de Menotti, quien lo incluyó como uno de los principales responsables de la escuela de entrenadores que lleva su nombre.