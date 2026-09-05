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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Fecha 28

Así quedó la tabla de posiciones tras la caída de Colón ante Deportivo Morón

El sabalero no logró acortar distancia con los líderes tras caer 2-1. Por ahora, el equipo santafesino se mantiene en la tercera posición del Grupo A, mientras que Morón se consolida como escolta de Ferro Carril Oeste en la Primera Nacional.

Colón vs. Morón | Fecha 28 | Primera Nacional. Foto: Carolina NiklisonColón vs. Morón | Fecha 28 | Primera Nacional. Foto: Carolina Niklison
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Con la derrota por 2 a 1 en el Estadio Brigadier General Estanislao López por la fecha 28 de la Primera Nacional, el conjunto sabalero no pudo recortar distancias en la parte alta de la tabla. Con este resultado, el rojinegro se mantiene en la 3° posición del Grupo A con 45 puntos, ostentando un saldo de 35 goles a favor y 23 en contra.

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Por el lado de la visita, la victoria le permite a Deportivo Morón afirmarse como escolta del líder Ferro Carril Oeste, alcanzando los 52 puntos y sacándole siete de ventaja a Colón en la pelea directa por la cima.

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