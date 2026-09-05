Fecha 28

Así quedó la tabla de posiciones tras la caída de Colón ante Deportivo Morón

El sabalero no logró acortar distancia con los líderes tras caer 2-1. Por ahora, el equipo santafesino se mantiene en la tercera posición del Grupo A, mientras que Morón se consolida como escolta de Ferro Carril Oeste en la Primera Nacional.