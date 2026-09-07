El domingo ante el “Tomba” en Mendoza

Colón quedó quinto compartido y “debe” reaccionar como sea

Tanto Deportivo Madryn como Godoy Cruz lo superaron por un punto; en el caso de Almirante Brown lo alcanzó con 45 unidades. Los mendocinos, que vienen de ganar, no tendrán a su goleador contra el Sabalero: Pino fue expulsado.