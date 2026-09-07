Lo que para Colón empezó mal el sábado (con la derrota propia ante el Deportivo Morón en el Cementerio de los Elefantes) terminó peor el domingo, porque en la parte alta de la tabla todos sumaron y el equipo de Iván Delfino cayó hasta el quinto lugar de la zona.
Colón quedó quinto compartido y “debe” reaccionar como sea
Tanto Deportivo Madryn como Godoy Cruz lo superaron por un punto; en el caso de Almirante Brown lo alcanzó con 45 unidades. Los mendocinos, que vienen de ganar, no tendrán a su goleador contra el Sabalero: Pino fue expulsado.
Sobre llovido, mojado: sumaron los otros
Madryn y Godoy Cruz lo pasaron; Almirante Brown lo alcanzó con 45 puntos. Ahora, el domingo, está obligado más que nunca a sumar.
La parada será, como todas en la ruta, complicadísima para el "Negro". Para colmo, más allá que el "Expreso" no podrá poner en campo a su goleador (se fue expulsado Pino, que tiene 11 goles), visitará a un "Tomba" motivadísimo: ganó dos partidos seguidos y quedó tercero junto a Madryn con 46 unidades, debajo del líder Ferro y el escolta Morón.
Las dos derrotas seguidas (ante Racing de Córdoba en Nueva Italia y la del sábado en casa contra Morón) lo obligan a Colón a reaccionar en la tierra del sol y del buen vino. Tiene que sumar, lo que sea y como sea.
El rival sabalero, Godoy Cruz derrotó 2-1 a San Miguel y consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura. El Tomba construyó una ventaja de dos goles durante el primer tiempo, sufrió en el complemento tras la expulsión de Martín Pino y el descuento del Trueno Verde, pero terminó quedándose con una victoria importante.
El conjunto mendocino salió decidido desde el comienzo y rápidamente asumió el protagonismo del partido. Con Santiago Martínez como uno de los principales argumentos ofensivos, la inteligencia de Vicente Poggi para manejar los tiempos y el regreso goleador de Martín Pino, el Expreso fue encontrando los caminos para lastimar a su rival.
La apertura del marcador llegó a los 29 minutos. Martínez ingresó al área y fue derribado por Alexis Cruz, en una infracción que terminó en penal para Godoy Cruz. Pino tomó la responsabilidad de ejecutar desde los doce pasos y no falló. Con su conversión, el delantero volvió a festejar y alcanzó los 11 goles en el torneo.
El tanto le dio todavía más confianza al Tomba, que continuó buscando el arco de San Miguel. El segundo golpe llegó antes del descanso, luego de una gran definición de Poggi.
Su remate exigió una notable intervención del arquero Daniel Sappa, aunque quedó la duda sobre si la pelota había picado completamente dentro del arco. Felipe Cairus apareció para capturar el rebote y estableció el 2-0 para los mendocinos.
El rival perdió a su goleador: Pino
En el complemento, el desarrollo cambió. San Miguel adelantó sus líneas y salió decidido a buscar el descuento, mientras Godoy Cruz adoptó una postura más conservadora y apostó principalmente por el contragolpe.
El Trueno Verde tuvo una chance clara en los pies de Bruno Nasta, pero Juan Strumia respondió para mantener la diferencia. Del otro lado, Martínez contó con una inmejorable oportunidad para liquidar el encuentro, aunque increíblemente no pudo superar a Sappa en el mano a mano.
Con el correr de los minutos, las posturas quedaron cada vez más marcadas. Pablo de Muner movió el banco para intentar recuperar energía y sostener el ritmo, pero a los 19 minutos recibió un duro golpe: Pino fue expulsado luego de un fuerte encontronazo con Iván Ramírez.
Con un jugador menos, Godoy Cruz debió rearmar su estructura defensiva y concentrarse en proteger la ventaja. San Miguel aprovechó la superioridad numérica y encontró el descuento a los 30 minutos, cuando Nasta marcó el 1-2 y le puso incertidumbre al tramo final.
El gol generó un cimbronazo, pero el Expreso no se desmoronó. San Miguel insistió con envíos largos y buscó aprovechar las segundas jugadas, aunque la defensa mendocina respondió con firmeza y consiguió resistir las últimas embestidas.
En líneas generales, la victoria de Godoy Cruz fue merecida por lo realizado durante buena parte del encuentro. El Tomba supo golpear en los momentos decisivos, construyó una ventaja importante y, pese a quedar con diez hombres y sufrir el descuento, logró sostener el resultado.
El triunfo ante San Miguel, además, significó la segunda victoria consecutiva para Godoy Cruz, una señal positiva para el equipo mendocino de cara a lo que viene en el Torneo Clausura, donde quedó tercero en la Zona A.
El domingo que viene, a las 18, Colón visitará a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte mendocino. Luego, los sabaleros recibirán a Los Andes, el domingo 20 de setiembre a las 16.30 en el Brigadier López, mientras que el siguiente partido será en Floresta, cuando visite a All Boys el sábado 26 de este mes a las 16.
"Los dos están bien, más allá de alguna molestia", dijo el entrenador cuando fue consultado por "Nacho" Lago y Federico Lértora, de cara al cruce del domingo que viene en Mendoza. Además, en esta semana post Morón, el DT podría incluir a Darío Sarmiento, que venía de una lesión y dejó buenas señales ante el "Gallito".