Pusieron un árbitro de peso: Echenique

Delfino armará en Mendoza el Colón “que pueda”: bajas y dudas

Para el cruce de este domingo, a las 18 y en el Feliciano Gambarte, el Sabalero llega golpeado y diezmado. Del otro lado, el “Tomba” pierde a su goleador: Martín Pino (11 gritos) no estará porque fue expulsado.