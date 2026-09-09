Está más que claro que es un momento delicado para Colón, con dos derrotas al hilo que lo hicieron perder terreno; y que la excursión domiguera en Mendoza es de alto riesgo contra Godoy Cruz en la misma Bodega.
Delfino armará en Mendoza el Colón “que pueda”: bajas y dudas
Para el cruce de este domingo, a las 18 y en el Feliciano Gambarte, el Sabalero llega golpeado y diezmado. Del otro lado, el “Tomba” pierde a su goleador: Martín Pino (11 gritos) no estará porque fue expulsado.
Sobre llovido...mojado: lesiones varias
Para colmo, a Iván Delfino se le caen los soldados: Ignacio Lago y Matías Muñoz descartados, Pier Barrios casi afuera y Federico Lértora en duda.
En el caso de Matías Muñoz, increíblemente, se desgarró el aductor en los momentos previos al partido contra Morón, quedó afuera y ahora estará varios días out. "Es una cosa de locos, justo cuando el DT lo preparaba para ser titular", admiten.
En caso de Ignacio Lago, goleador del equipo y mejor jugador de la temporada, la medida de no incluirlo en el once titular es una decisión responsable de precaución. El "10" tiene, como se dice habitualmente, el gemelo "cargado" después de los 90 minutos ante Morón. "Lo que se quiere evitar es un daño mayor y perderlo por varias fechas", explican.
A esas dos bajas confirmadas, se sumaría virtualmente una tercera: la de Pier Barrios, de muy flojo rendimiento contra el "Gallito" en Santa Fe, con una molesta física. Y para completar el abanico de los problemas aparece la rodilla de Federico Lértora, con esa molestia en el tendón rotuliano. "Fede quiere estar sí o sí el domingo en Mendoza", es lo que se escucha en el predio deportivo 4 de junio.
Lo concreto, a mitad de semana con una dura batalla contra el "Tomba" en el Feliciano Gambarte, es que Delfino empezará a mover piezas y ensayar. Está claro que el "Grandote" armará en Mendoza el Colón "que pueda" y no el ideal o el que quiera poner en condiciones normales.
La primera opción para reemplazar a Pier Barrios, casualmente ex Godoy Cruz al igual que Federico Rasmussen, es Nicolás Thaller, el ex Lanús, Tucumán y fútbol chileno, que pudo jugar menos de media hora contra el Deportivo Madryn, debiendo pedir el cambio por una molestia física que lo sacó del radar sabalero. En segundo plano, Olmedo.
En la zona de medios, pensando en el doble cinco, con la baja definitiva de Matías Muñoz y el condicionamiento de Federico Lértora, crecen las chances para que Agustín Toledo recupere la titularidad de cara al partido con el "Expreso" en la Bodega de Mendoza.
Acaso la duda pasa, por la importante ausencia de Ignacio Lago, es cómo reemplazar a "Nacho", que es el jugador más desequilibrante de la temporada y el máximo artillero del equipo. Si se aplicara el famoso "peón por peón", el que más se le parece es el discontinuo Darío Sarmiento, otro futbolista perseguido por las lesiones en los últimos tiempos.
Otra receta pasaría por "mudar" al "Wachi" García al andarivel izquierdo por la banda, dejar el puesto de atacante derecho y abrir el frente de ataque para repetir el doble "9". Por lo que se vio contra Morón, desbordando varias veces y asistiendo a Bonansea en el gol del descuento, García es más desequilibrante por derecha que por izquierda.
Así las cosas, si Julián Marcioni va por derecha y el "Wachi" García por izquierda, la receta para atacar sería el doble "9": Bonansea-Garate. Finalmente, en el terreno de las especulaciones, se podría pensar en un conjunto de jugadores con buen pie más tenencia (Marcioni, García, Sarmiento) y atacar con Alan Bonansea en soledad.
Cruce clave: juez de Primera el domingo
La AFA, a la hora de publicar las autoridades, apeló a un juez con rodaje y experiencia en Primera División para Godoy Cruz-Colón este domingo a las 18 en el Feliciano Gambarte.
Es que Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia. El juez principal estará acompañado por Marcelo Errante como asistente número uno y Hernán Vallejos como segundo asistente, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.
El rival de turno, el "Tomba", que viene de ganar dos partidos al hilo superando a Colón en la tabla de posiciones en la zona, tendrá la gran baja de su goleador Martín Pino, que llegó a 11 gritos en la temporada y se fue expulsado contra San Miguel. Sin dudas, así como Colón pierde a Lago, Godoy Cruz se queda sin Pino. O sea, los dos sin sus mejores jugadores.
Hablando del otro equipo que superó a Colón en la tabla, que es el Deportivo Madryn, hacer algunas horas se conoció una noticia que hizo ruido. Es que el club. a través de sus redes sociales, anunció la renovación contractual de 17 integrantes del plantel profesional, asegurando la continuidad de buena parte de la estructura actual.
Entre los vínculos más extensos aparecen Luis Silba y Juan Peinipil, ambos hasta 2030, mientras que el arquero y capitán,Yair Bonnin, renovó hasta 2029. También se destaca la continuidad de Nazareno Solís hasta 2028, mientras que Alejandro Gutiérrez, Facundo Giacopuzzi, Agustín Sosa, Diego Martínez, Julián Cosi, Lucas Diarte y Claudio Corvalán extendieron sus contratos hasta 2027.
La lista se completa con Federico Recalde, Camilo Machado, Leonardo Marinucci, Ezequiel Montagna y Fernando Bersano, todos con vínculo hasta 2027. De esta manera, la institución logró asegurar a una parte importante de un plantel que viene siendo protagonista en la actual temporada de la Primera Nacional.
La decisión representa también una apuesta por darle continuidad a un grupo que fue construyendo una identidad a lo largo de la competencia. El club remarcó especialmente el sentido de pertenencia y el compromiso de los jugadores con la camiseta aurinegra, dos aspectos que considera fundamentales para sostener el proyecto deportivo.
En el comunicado difundido, Deportivo Madryn señaló que las renovaciones son consecuencia del trabajo realizado y destacó que representan un respaldo a los futbolistas que forman parte del plantel. La extensión de los contratos también permite comenzar a proyectar la estructura del equipo más allá de la temporada actual.
Mientras la institución asegura piezas para los próximos años, el plantel mantiene la mirada puesta en la continuidad de la Primera Nacional. El Aurinegro tendrá una nueva presentación como visitante, en un partido que será más que importante.
Deportivo Madryn visitará a Defensores de Belgrano este lunes desde las 15.30, por una nueva fecha del torneo y bajo el arbitraje de Gonzalo Pereira.