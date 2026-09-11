San Lorenzo informó que en los últimos días recibió tres nuevos embargos judiciales derivados de deudas contraídas durante gestiones anteriores.
El pasivo de San Lorenzo suma nuevas complicaciones: tres embargos por más de USD 650.000
El club informó que las medidas judiciales corresponden a deudas con el exjugador Gonzalo Maroni, el representante de los hermanos Pittón y el club Independiente de Villa del Rosario, formador de Nicolás Reniero. Las obligaciones se originaron en gestiones anteriores y se suman al proceso de reordenamiento financiero que atraviesa la institución.
Según detalló la institución, las medidas acumulan un monto superior a los 650.000 dólares y están vinculadas con obligaciones con el exjugador Gonzalo Maroni, el representante de los hermanos Bruno y Mauro Pittón y el club Independiente de Villa del Rosario, formador de Nicolás Reniero.
Las nuevas medidas se producen en medio del proceso de reordenamiento financiero que lleva adelante la actual dirigencia del club, que asumió con un pasivo superior a los 60 millones de dólares.
Una deuda con Gonzalo Maroni supera los USD 340.000
Uno de los embargos corresponde al exfutbolista Gonzalo Maroni, quien llegó a San Lorenzo en 2022, durante la gestión de Horacio Arreceygor, tras la renuncia de Marcelo Tinelli.
La medida judicial alcanza los USD 261.250, a los que se suman otros USD 83.000 en concepto de honorarios profesionales, correspondientes al proceso judicial y su posterior ejecución.
De acuerdo con lo informado por el club, el monto total de esta obligación supera los USD 344.000.
La institución también señaló que los abogados que actualmente trabajan en la representación del club no percibirán honorarios por esas tareas, una modalidad que, según la dirigencia, sí se aplicaba en gestiones anteriores.
El embargo por los hermanos Pittón
El segundo caso está relacionado con la representación de Bruno y Mauro Pittón, quienes llegaron a San Lorenzo en 2019, durante la gestión encabezada por Matías Lammens como presidente y Marcelo Tinelli como vicepresidente.
El embargo fue ejecutado sobre ingresos del club canalizados a través de la empresa que, desde 2024, administra y procesa los cobros correspondientes a cuotas sociales, aranceles, bonos y venta de entradas.
La deuda asciende a USD 175.000 de capital, a los que se agregan USD 52.500 por intereses y costas, por lo que el monto involucrado alcanza los USD 227.500.
Una deuda por los derechos de formación de Reniero
El tercer embargo está vinculado con la transferencia de Nicolás Reniero a Racing Club, concretada en 2019.
San Lorenzo debía abonar al club Independiente de Villa del Rosario, institución formadora del delantero, el porcentaje correspondiente a los derechos de formación. Ante el incumplimiento, la entidad cordobesa avanzó judicialmente contra San Lorenzo.
Según informó el club de Boedo, el embargo alcanza los $68.678.400, correspondientes al 70% del capital reclamado, más $105 millones en intereses y costas. El total de la medida representa unos USD 113.145.
De esta manera, los tres embargos informados por San Lorenzo representan, en conjunto, más de USD 685.000, considerando capital, intereses, honorarios y costas.
La dirigencia encabezada por Marcelo Culotta señaló que continuará trabajando en la regularización y readecuación de las obligaciones heredadas, con el objetivo de establecer esquemas de pago y reducir las contingencias económicas y judiciales que afectan al club.
La situación financiera constituye así uno de los principales desafíos institucionales de San Lorenzo, que busca avanzar en el saneamiento de sus cuentas mientras afronta las obligaciones judiciales generadas durante administraciones anteriores.