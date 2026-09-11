De gestiones anteriores

El pasivo de San Lorenzo suma nuevas complicaciones: tres embargos por más de USD 650.000

El club informó que las medidas judiciales corresponden a deudas con el exjugador Gonzalo Maroni, el representante de los hermanos Pittón y el club Independiente de Villa del Rosario, formador de Nicolás Reniero. Las obligaciones se originaron en gestiones anteriores y se suman al proceso de reordenamiento financiero que atraviesa la institución.