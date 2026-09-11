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US Open: Sabalenka venció a Pegula y jugará la final por tercer año consecutivo

La bielorrusa se impuso por 7-5 y 6-2 en una hora y 20 minutos y alcanzó nuevamente la definición del Abierto de Estados Unidos. Ahora espera por la ganadora del duelo entre Coco Gauff y Elena Rybakina.

US Open: Sabalenka es finalista y va por otro título en Nueva YorkUS Open: Sabalenka es finalista y va por otro título en Nueva York
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La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó este jueves a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5 y 6-2 y se clasificó para la final del US Open, donde buscará conquistar el torneo por tercer año consecutivo.

Sabalenka, actual número uno del mundo, necesitó una hora y 20 minutos para imponerse ante Pegula y volver a instalarse en la definición del último Grand Slam de la temporada.

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 10, 2026 Belarus' Aryna Sabalenka celebrates winning her semi final match against Jessica Pegula of the U.S. REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAYUS Open: Sabalenka es finalista y va por otro título en Nueva York

La bielorrusa ya sabe lo que significa levantar el trofeo en Nueva York. Fue campeona en 2024, precisamente tras vencer a Pegula en la final, y repitió en 2025, cuando derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova.

Un primer set parejo y un segundo sin equivalencias

El comienzo del partido fue equilibrado, con ambas tenistas sosteniendo sus respectivos servicios y sin grandes diferencias en el desarrollo.

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 10, 2026 Belarus' Aryna Sabalenka celebrates winning her semi final match against Jessica Pegula of the U.S. IMAGN IMAGES via Reuters/Robert DeutschUS Open: Sabalenka es finalista y va por otro título en Nueva York

La definición del primer set llegó en el duodécimo game. Cuando todo parecía encaminado a un desempate, Sabalenka logró quebrar el saque de Pegula y cerró el parcial por 7-5. A partir de allí, la historia cambió.

La bielorrusa tomó rápidamente el control del segundo set y consiguió un quiebre en el cuarto game que le permitió sacar una ventaja decisiva. Pegula no encontró respuestas ante la potencia y la presión de su rival, que mantuvo el dominio hasta cerrar el parcial por 6-2.

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Con la victoria, Sabalenka alcanzó nuevamente la final del US Open y quedó a un solo partido de conseguir un tricampeonato consecutivo en el torneo.

Espera por Gauff o Rybakina

La final femenina se disputará este sábado, con horario todavía a confirmar. Sabalenka espera conocer a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina.

La bielorrusa tendrá así la posibilidad de seguir ampliando su dominio reciente en Flushing Meadows y convertirse nuevamente en la campeona del último Grand Slam del año.

Las semifinales de dobles masculino

La jornada también tuvo actividad en el cuadro de dobles masculino, que ya definió a sus dos parejas finalistas.

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En la primera semifinal, el británico Neal Skupski y el estadounidense Christian Harrison derrotaron por 7-6 (7-4) y 6-2 al británico Henry Patten y al finlandés Harri Heliövaara.

En la otra llave, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz superaron por 6-3 y 6-4 al estadounidense Rajeev Ram y al británico Joe Salisbury.

La final de dobles masculino también se disputará este sábado, con horario a confirmar.

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