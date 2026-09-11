La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó este jueves a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5 y 6-2 y se clasificó para la final del US Open, donde buscará conquistar el torneo por tercer año consecutivo.
US Open: Sabalenka venció a Pegula y jugará la final por tercer año consecutivo
La bielorrusa se impuso por 7-5 y 6-2 en una hora y 20 minutos y alcanzó nuevamente la definición del Abierto de Estados Unidos. Ahora espera por la ganadora del duelo entre Coco Gauff y Elena Rybakina.
Sabalenka, actual número uno del mundo, necesitó una hora y 20 minutos para imponerse ante Pegula y volver a instalarse en la definición del último Grand Slam de la temporada.
La bielorrusa ya sabe lo que significa levantar el trofeo en Nueva York. Fue campeona en 2024, precisamente tras vencer a Pegula en la final, y repitió en 2025, cuando derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova.
Un primer set parejo y un segundo sin equivalencias
El comienzo del partido fue equilibrado, con ambas tenistas sosteniendo sus respectivos servicios y sin grandes diferencias en el desarrollo.
La definición del primer set llegó en el duodécimo game. Cuando todo parecía encaminado a un desempate, Sabalenka logró quebrar el saque de Pegula y cerró el parcial por 7-5. A partir de allí, la historia cambió.
La bielorrusa tomó rápidamente el control del segundo set y consiguió un quiebre en el cuarto game que le permitió sacar una ventaja decisiva. Pegula no encontró respuestas ante la potencia y la presión de su rival, que mantuvo el dominio hasta cerrar el parcial por 6-2.
Con la victoria, Sabalenka alcanzó nuevamente la final del US Open y quedó a un solo partido de conseguir un tricampeonato consecutivo en el torneo.
Espera por Gauff o Rybakina
La final femenina se disputará este sábado, con horario todavía a confirmar. Sabalenka espera conocer a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina.
La bielorrusa tendrá así la posibilidad de seguir ampliando su dominio reciente en Flushing Meadows y convertirse nuevamente en la campeona del último Grand Slam del año.
Las semifinales de dobles masculino
La jornada también tuvo actividad en el cuadro de dobles masculino, que ya definió a sus dos parejas finalistas.
En la primera semifinal, el británico Neal Skupski y el estadounidense Christian Harrison derrotaron por 7-6 (7-4) y 6-2 al británico Henry Patten y al finlandés Harri Heliövaara.
En la otra llave, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz superaron por 6-3 y 6-4 al estadounidense Rajeev Ram y al británico Joe Salisbury.
La final de dobles masculino también se disputará este sábado, con horario a confirmar.