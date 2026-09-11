Tenis

US Open: Sabalenka venció a Pegula y jugará la final por tercer año consecutivo

La bielorrusa se impuso por 7-5 y 6-2 en una hora y 20 minutos y alcanzó nuevamente la definición del Abierto de Estados Unidos. Ahora espera por la ganadora del duelo entre Coco Gauff y Elena Rybakina.