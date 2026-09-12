La primera clasificación de la Fórmula 1 en Madring no encontró un dueño. Encontró cinco.
Madrid mostró dos carreras: cinco candidatos por la punta y Colapinto al frente del resto
Los cinco primeros quedaron separados por apenas 195 milésimas en una clasificación que Norris resolvió con una vuelta extraordinaria. Detrás de los cuatro equipos grandes, Franco consiguió un noveno puesto que superó las posibilidades mostradas por el Alpine. Los neumáticos duros y la falta de información sobre las tandas largas serán determinantes el domingo.
Lando Norris se quedó con la pole, pero Kimi Antonelli terminó a solamente 11 milésimas. Max Verstappen fue tercero, a 140; Lewis Hamilton quedó cuarto y Charles Leclerc, quinto. Entre el McLaren que largará adelante y la segunda Ferrari hubo apenas 195 milésimas.
Nada. Un parpadeo.
La igualdad dejó abierta la carrera del domingo, aunque también mostró diferencias importantes dentro de los propios equipos. Norris y Antonelli colocaron sus autos en la primera fila, mientras Oscar Piastri y George Russell, sus respectivos compañeros, terminaron séptimo y sexto.
Más atrás apareció Franco Colapinto. Fue noveno y volvió a instalarse en ese lugar que tiene un valor especial para quienes no manejan uno de los autos de los cuatro equipos grandes: terminó al frente del segundo pelotón.
Norris encontró una vuelta que parecía escondida
McLaren no había dominado el fin de semana. Mercedes había sido la referencia desde el viernes y Antonelli llegó a la clasificación después de marcar el mejor tiempo tanto en la segunda como en la tercera práctica.
Norris, además, había perdido prácticamente toda la FP2 por un problema en la caja de cambios. El sábado solamente pudo completar 13 vueltas en una última práctica interrumpida por los accidentes de Hamilton y Oliver Bearman.
El británico estaba sexto cuando salió a realizar su último intento de la Q3. Hasta ese momento no parecía tener una vuelta capaz de discutirle la pole al líder del campeonato.
Pero apareció cuando más importaba.
Norris marcó 1m31s824 y superó a Antonelli por 11 milésimas. Según Andrea Stella, jefe de McLaren, el británico perdió cerca de tres décimas en la última curva. Si la estimación del equipo es correcta, el auto tenía todavía más velocidad de la que mostró el resultado final.
Fue una vuelta construida con precisión, confianza y algo de instinto. En un circuito nuevo, rodeado por muros y con varios pilotos que ya habían pagado sus errores, Norris decidió ir por todo.
La pole fue suya. Y no solamente por el rendimiento del McLaren. Piastri, con el otro auto del equipo, quedó séptimo y terminó a 470 milésimas de su compañero.
El australiano reconoció que perdió el ritmo durante una clasificación desordenada. Debió utilizar dos juegos de neumáticos en la Q1 y llegó condicionado a la última parte de la sesión. Su resultado mostró lo fácil que era quedar retrasado cuando una vuelta no terminaba de cerrar.
Antonelli perdió la primera posición, pero no el control de su fin de semana. Fue el más rápido durante buena parte de la actividad y largará desde la primera fila en un circuito donde adelantar no parece sencillo. Para el líder del campeonato, la ubicación mantiene intactas todas las posibilidades.
Verstappen volvió a colocarse en el lugar desde el cual siempre puede incomodar. El neerlandés terminó tercero y compartirá la segunda fila con Hamilton, quien reconstruyó su sábado después del golpe sufrido durante la última práctica.
Ferrari también dejó una señal. Hamilton y Leclerc quedaron separados por solamente seis milésimas, en el cuarto y quinto lugar. No les alcanzó para discutir la pole, pero tendrán a sus dos autos cerca de la punta y la posibilidad de probar caminos diferentes con la estrategia.
Franco hizo más de lo que tenía
Hasta allí llegó la carrera de los grandes. Detrás comenzó otra y Colapinto consiguió ganarla.
Liam Lawson terminó octavo con el segundo Red Bull. Luego apareció el Alpine número 43, por delante de Arvid Lindblad, los dos Audi y su propio compañero Pierre Gasly.
El resultado tomó todavía más valor al observar cómo había comenzado el fin de semana. Franco terminó 15º el viernes y el auto no parecía tener el ritmo necesario para ingresar en la Q3. Los Audi y los Racing Bulls se habían mostrado más firmes, mientras Alpine seguía buscando un equilibrio.
Colapinto encontró su mejor vuelta cuando más la necesitaba. Marcó 1m33s038 en la Q2 y superó por más de siete décimas a Gasly, quien quedó eliminado en el 14º puesto. Después bajó hasta 1m32s903 en la Q3 y aseguró el noveno lugar.
En su intento definitivo también debió controlar una fuerte desestabilización en La Monumental. Franco contó que necesitaba modificar algunos comandos del volante y, al sacar una mano, el auto se puso de costado en la extensa curva 12. Perdió cerca de una décima, pero evitó el golpe y pudo completar la vuelta.
El noveno puesto no lo acercó en tiempo a los autos de punta —quedó a 1s079 de Norris—, pero sí lo colocó en una posición real para pelear por puntos. En una pista donde mantener el lugar será fundamental, partir delante de los Audi, los Racing Bulls y el otro Alpine representa una ventaja que deberá cuidar.
No fue solamente una buena vuelta. Fue el resultado de haber entendido el auto después de un viernes complicado. Colapinto contó que volvió a quedarse trabajando hasta tarde, como había hecho en Monza. Esta vez, según sus propias palabras, valió la pena.
La información que falta
La gran incógnita del domingo estará en el comportamiento de los autos con mucho combustible. Las interrupciones limitaron el trabajo de todos, pero Norris quedó especialmente condicionado por no haber podido participar de la FP2.
El hombre que largará primero tiene la mejor posición, aunque no cuenta con una referencia extensa sobre el desgaste del McLaren en tandas largas. Piastri sí pudo trabajar durante el viernes y advirtió que la degradación y la aparición de graining todavía generan dudas dentro del equipo.
La temperatura también tuvo su propia clasificación. El asfalto alcanzó los 53 grados y el neumático blando mostró un gran rendimiento a una vuelta, aunque algunos pilotos comenzaron a perder eficacia en el último sector por sobrecalentamiento.
Para la carrera, el compuesto duro aparece como la pieza principal.
La estrategia de una sola detención, comenzando con medios y terminando con duros, se presenta como la opción más lógica por la dificultad para adelantar y el tiempo que se pierde en boxes. Sin embargo, la degradación observada el viernes mantiene abierta la alternativa de realizar dos paradas, con una secuencia medio-duro-duro.
La mayoría de los equipos conservó sus dos juegos de neumáticos duros. No fue casualidad. En una carrera de 57 vueltas, ese compuesto ofrecerá mayor regularidad y permitirá extender las tandas si aparece un auto de seguridad.
Ese puede ser el elemento que rompa todos los planes. Madring ya dejó varios golpes durante las prácticas y tiene sectores rápidos con las barreras muy cerca. Una neutralización puede regalar una detención, modificar el orden y convertir una estrategia conservadora en una oportunidad.
Norris largará adelante, pero tendrá a Antonelli a su lado, a Verstappen inmediatamente detrás y a las dos Ferrari preparadas para aprovechar cualquier movimiento. Cinco pilotos quedaron encerrados en menos de dos décimas y ninguno tendrá margen para equivocarse.
Colapinto correrá su propia carrera. No estará obligado a mirar a quienes parten adelante, sino a sostenerse delante de los que vienen detrás. Si consigue atravesar limpio el comienzo y cuidar los neumáticos, los puntos estarán a su alcance.
La clasificación dejó una pole inesperada, una primera fila separada por 11 milésimas y un argentino que llevó el Alpine hasta un lugar que el auto no parecía tener.
El domingo, Madrid deberá demostrar si realmente existen dos carreras o si los neumáticos, la estrategia y un posible auto de seguridad terminan mezcl