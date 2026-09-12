GP de España

Madrid mostró dos carreras: cinco candidatos por la punta y Colapinto al frente del resto

Los cinco primeros quedaron separados por apenas 195 milésimas en una clasificación que Norris resolvió con una vuelta extraordinaria. Detrás de los cuatro equipos grandes, Franco consiguió un noveno puesto que superó las posibilidades mostradas por el Alpine. Los neumáticos duros y la falta de información sobre las tandas largas serán determinantes el domingo.