GP de España

La noche de trabajo que llevó a Colapinto a la Q3: “Por suerte hoy valió la pena”

Franco terminó noveno en la clasificación del Gran Premio de España después de un viernes difícil para Alpine. Reconoció que no esperaba llegar tan lejos, calificó su vuelta en la Q2 como “una locura” y contó cuánto trabajó para encontrar el rendimiento que el auto no había mostrado.