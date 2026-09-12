GP de España

Franco, el mejor de los mortales y sorpresa en Madrid con Norris en la pole para McLaren

Colapinto fue el más rápido por detrás de los autos de las cuatro grandes escuderías, volvió a meterse en la Q3 y largará noveno. Norris sorprendió a Antonelli por apenas 11 milésimas y se quedó con el primer lugar de la grilla.