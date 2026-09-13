La carrera ya había terminado. Franco Colapinto había recibido la bandera a cuadros en el séptimo lugar y comenzaba a transitar lentamente el camino de regreso a boxes. Sin embargo, antes de guardar el Alpine todavía quedaba una imagen capaz de resumir todo lo que había vivido en Madrid.
Colapinto volvió a mostrar su mejor versión y sumó fuerte en Madrid
El piloto argentino completó una sólida actuación en Madrid, defendió su posición con solvencia ante rivales duros y celebró con una bandera ante su gente.
Un comisario lo esperaba al costado de la pista. Franco detuvo el auto, recibió de sus manos una bandera argentina y continuó la vuelta llevándola desde el habitáculo. A su alrededor, en las tribunas del nuevo Madring, otras tantas banderas celestes y blancas acompañaban el momento.
No era una victoria ni un podio. Era algo más íntimo: el reconocimiento a un fin de semana en el que Colapinto hizo todo lo que estaba a su alcance y no dejó escapar la oportunidad.
“Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela. Le agradezco al banderillero argentino. Estaba lleno de banderas en las tribunas. Haber podido llevarla por primera vez en una carrera, porque nunca lo había hecho en Argentina, fue espectacular”, contó después.
La escena no necesitaba exageraciones. Franco había largado noveno, había terminado séptimo y volvía a sumar puntos para Alpine. Pero, sobre todo, acababa de completar una carrera madura, pensada y sin errores.
Un fin de semana construido paso a paso
Nada de lo ocurrido el domingo apareció de manera casual. Colapinto comenzó el fin de semana aprendiendo una pista completamente nueva, rodeada de muros y con sectores que no perdonaban una equivocación.
El sábado protagonizó una enorme salvada a 255 kilómetros por hora en La Monumental. El Alpine perdió estabilidad, Franco reaccionó a tiempo y evitó un impacto que podría haber terminado con su clasificación.
Después volvió a salir y consiguió una gran vuelta bajo presión para avanzar a la Q3. Terminó noveno, por delante de su compañero Pierre Gasly, y aseguró un lugar en la quinta fila de la grilla de partida.
Franco consideró aquella actuación como su mejor clasificación desde que llegó a la Fórmula 1. No solamente por el resultado, sino por la dificultad del circuito, la reacción después de la salvada y la capacidad para responder cuando realmente importaba. El domingo debía completar el trabajo.
Una largada que lo puso en la pelea
Colapinto comenzó la carrera con neumáticos medios y volvió a mostrar una de sus mayores fortalezas: la largada.
En los primeros metros superó a Liam Lawson. Al llegar a la primera curva también aprovechó el incidente entre George Russell y Oscar Piastri para dejar atrás al McLaren. En apenas unos segundos había pasado del noveno al séptimo lugar.
La falla en los frenos de Lewis Hamilton le permitió avanzar hasta la sexta posición en la vuelta 6. Franco quedó entonces por delante de Lawson y Arvid Lindblad, aunque el Red Bull comenzó a acercarse rápidamente.
En el noveno giro, Lawson estaba a siete décimas. Colapinto intentó defenderse mientras sufría una pérdida de rendimiento en los neumáticos traseros. Finalmente, en la vuelta 10, el neozelandés encontró el espacio en la curva 5 y recuperó la posición.
Franco regresó al séptimo lugar, con Lindblad y Piastri cada vez más cerca. Era el primer momento delicado de la tarde. El ritmo comenzaba a caer y los neumáticos medios daban señales de desgaste. Entonces apareció la oportunidad.
La decisión que sostuvo su carrera
Lance Stroll quedó detenido en la vuelta 15 y provocó la aparición del auto de seguridad virtual. Alpine reaccionó rápidamente y llamó a Colapinto a boxes.
Franco dejó los neumáticos medios y colocó los duros. La decisión tenía un objetivo claro: aprovechar la neutralización para perder menos tiempo y llegar hasta el final sin volver a detenerse.
Regresó a la pista en el décimo puesto, pero su ubicación era engañosa. Lawson, Piastri, Gasly y Gabriel Bortoleto todavía no habían realizado sus paradas. Dentro de la carrera estratégica, Colapinto continuaba siendo virtualmente séptimo.
Alpine eligió caminos diferentes para sus dos pilotos. Franco aseguró su detención durante el VSC. Gasly, que había largado con duros, permaneció en pista apostando por una nueva neutralización que nunca apareció.
En la reanudación, Colapinto marcó inmediatamente su mejor vuelta y logró mantener detrás a Lindblad. Luego comenzó una etapa menos vistosa, pero decisiva: administrar los neumáticos, evitar los muros y conservar el ritmo sobre un asfalto que había superado los 53 grados.
Franco no se desesperó cuando el clasificador lo mostraba décimo. Sabía que varios de los pilotos ubicados delante todavía debían ingresar a boxes. Su tarea era mantenerse cerca y cuidar las gomas para el final.
A partir de la vuelta 30 comenzó a mejorar sus registros. Bajó primero la barrera de 1 minuto y 39 segundos y luego comenzó a girar por debajo de 1 minuto y 38. Delante suyo aparecía Bortoleto.
Paciencia para atacar y firmeza para defender
Colapinto alcanzó al Audi, pero encontrar un lugar para superarlo fue otra historia. Madring había confirmado durante todo el fin de semana que acercarse era posible; pasar, mucho más difícil.
Bortoleto defendía bien las primeras curvas y Franco no conseguía completar la maniobra, incluso utilizando toda la potencia disponible. Mientras tanto, el tiempo perdido detrás del brasileño permitió que Lindblad volviera a acercarse.
La situación se hizo todavía más exigente cuando Piastri realizó su detención. El australiano colocó neumáticos medios nuevos y regresó detrás de Colapinto, que llevaba más de treinta vueltas con los duros.
Franco quedaba encerrado entre dos tareas: debía atacar a Bortoleto sin regalarle una posibilidad al McLaren.
En la vuelta 45, los comisarios revisaron una maniobra del argentino en la curva 17 por una posible salida de pista con ventaja. Finalmente no aplicaron ninguna sanción.
Un giro más tarde, Colapinto buscó superar a Bortoleto en la curva 5. Bloqueó un neumático y debió levantar para evitar un contacto. No era el momento para echar por tierra todo lo construido. Esperó dos vueltas más.
En el giro 48 volvió a intentarlo y esta vez completó la maniobra. Superó al brasileño y avanzó al octavo puesto. Después tuvo que mirar hacia atrás: Piastri estaba cerca, con neumáticos más nuevos y un McLaren superior, aunque condicionado por daños en su alerón delantero.
“Perdí mucho tiempo con Bortoleto. Usé el boost, pero no lo pasaba porque doblaba bien en las curvas 1 y 2. Se movía bastante y estuve a punto de chocar”, explicó Franco.
La respuesta llegó con el cronómetro. Cuando finalmente tuvo la pista libre, Colapinto marcó su mejor registro después de 33 vueltas con el mismo juego de neumáticos duros.
No solamente consiguió mantener detrás a Piastri. En la vuelta 50 ya le había sacado más de dos segundos y, tres giros después, la diferencia se acercaba a los tres. Con gomas más gastadas, Franco fue capaz de alejarse del McLaren.
El séptimo puesto y una carrera sin reproches
Gasly todavía debía realizar su parada obligatoria y permaneció en pista hasta el cierre. Alpine intentó que el francés demorara a Lawson para darle una oportunidad a Colapinto de acercarse al Red Bull.
Lawson finalmente superó a Gasly y el francés ingresó a boxes en las últimas vueltas. Ese movimiento dejó a Franco definitivamente en el séptimo lugar.
Colapinto cruzó la meta 1 segundo y 558 milésimas por delante de Piastri. Terminó detrás de los dos Mercedes, los dos Red Bull, el Ferrari de Charles Leclerc y el McLaren de Lando Norris. Fue el mejor piloto ubicado después de los equipos más poderosos de la categoría.
“Fue muy buena, está dentro de las mejores. Como fin de semana completo también. El sábado fue la mejor clasificación mía en Fórmula 1, hoy largué de vuelta muy bien y batallé”, analizó.
El resultado fue el segundo mejor que consiguió directamente en pista durante esta temporada, después del sexto puesto de Canadá. En Miami había cruzado octavo y luego fue reclasificado séptimo por una sanción a Leclerc.
Los seis puntos de Madrid elevaron su cosecha a 27. Franco permanece 12º en el campeonato y quedó a cuatro unidades de Lindblad. Además, terminó dentro de la zona de puntos en ocho de los 14 Grandes Premios disputados.
Kimi Antonelli consiguió su octava victoria del año y amplió su ventaja al frente del Mundial. Max Verstappen terminó segundo y Norris, que había dominado la primera parte de la competencia, completó el podio.
Pero detrás de la lucha por la victoria también hubo una carrera enorme. Una de esas actuaciones que no necesitan un trofeo para tener valor.
Una semana antes, en Monza, Colapinto había bajado del auto frustrado. Sentía que había dejado escapar una gran oportunidad después de cometer un error cuando luchaba entre los primeros. Madrid le presentó rápidamente otra posibilidad y esta vez Franco no falló.
Largó bien. Tomó la decisión correcta con los neumáticos. Tuvo paciencia detrás de Bortoleto. Resistió a Piastri y cuidó el auto hasta la última vuelta.
Después, cuando el trabajo estaba terminado, apareció aquel banderillero argentino junto a la pista. Franco frenó, recibió la bandera y volvió a acelerar.
La carrera había terminado. Su mejor manera de celebrarla recién comenzaba.
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