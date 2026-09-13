Valentín Perrone y Marco Morelli volvieron a colocar a la Argentina entre los protagonistas del Mundial de Moto3. Los dos completaron una positiva actuación en el Gran Premio de San Marino y terminaron dentro de los diez primeros en el circuito de Misano.
Perrone y Morelli volvieron a sumar fuerte en Moto3: los dos argentinos terminaron en el Top 10 de Misano
Valentín Perrone finalizó quinto después de largar desde la segunda fila, mientras que Marco Morelli protagonizó una buena remontada para llegar noveno. Máximo Quiles ganó una carrera que se definió por apenas 21 milésimas.
Perrone, que había clasificado cuarto y encabezaba la segunda fila de la grilla, finalizó en la quinta posición con la KTM del Red Bull Tech3. El argentino se mantuvo en la pelea del segundo grupo y cruzó la meta a solamente 39 milésimas del italiano Matteo Bertelle, quien se quedó con el cuarto lugar.
El cierre fue extremadamente ajustado: detrás de Perrone llegó su compañero Rico Salmela, separado por apenas 45 milésimas. El argentino sumó así otros 11 puntos después de completar las 20 vueltas en 33 minutos, 54 segundos y 971 milésimas.
La remontada de Morelli
Marco Morelli también consiguió un resultado valioso en una carrera que comenzó cuesta arriba. El piloto del CFMOTO Aspar Team había clasificado 14º y debió trabajar desde las primeras vueltas para avanzar en un pelotón siempre apretado.
Con paciencia y buen ritmo, el argentino recuperó cinco posiciones y terminó noveno. Morelli cruzó la meta a 21 segundos y 867 milésimas del ganador y agregó siete puntos a su temporada.
El resultado tuvo un valor especial porque le permitió recuperarse de una clasificación que no había reflejado la velocidad mostrada durante el viernes, cuando había terminado cuarto en la práctica y había conseguido el pase directo a la Q2.
Una definición por 21 milésimas
La victoria quedó en manos de Máximo Quiles después de una última vuelta espectacular. David Almansa había liderado los primeros 19 giros y parecía tener controlada la carrera, pero Quiles preparó su ataque en la última curva.
El líder del campeonato abrió la trayectoria para acelerar mejor a la salida y superó a Almansa prácticamente sobre la línea de llegada. La diferencia fue de apenas 21 milésimas.
Brian Uriarte completó el podio, a 1 segundo y 343 milésimas, mientras que Bertelle, Perrone, Salmela, Joel Kelso, Adrián Cruces, Morelli y Cormac O’Gorman cerraron las diez primeras posiciones.
Fue otra jornada importante para el motociclismo argentino: Perrone confirmó su velocidad desde la segunda fila y Morelli respondió con una remontada que volvió a ubicar a los dos dentro del grupo de punta de Moto3.
“Fue una carrera difícil. Intenté mantener el ritmo de los pilotos del podio, pero fue imposible”, reconoció Perrone. El argentino contó que nunca se sintió cómodo con la rueda delantera y que, después de caer al séptimo lugar por un error en la vuelta 16, consiguió recuperarse hasta el quinto puesto. “Tenemos que entender dónde encuentran esa diferencia. Seguiremos luchando y aprendiendo en Austria”, agregó.