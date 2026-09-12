Valentín Perrone volvió a demostrar que tiene velocidad para mezclarse entre los principales protagonistas de Moto3. El argentino completó una muy buena clasificación en el circuito de Misano y este domingo largará desde la cuarta posición en el Gran Premio de San Marino.
Perrone quedó a un paso de la primera fila en Misano
El argentino clasificó cuarto para el Gran Premio de San Marino de Moto3 y largará desde la segunda fila. Marco Morelli terminó 14º. La pole quedó en manos del español David Almansa.
El piloto del Red Bull KTM Tech3 marcó un tiempo de 1 minuto, 41 segundos y 111 milésimas. Quedó a 499 milésimas de la pole conseguida por David Almansa y a solamente 102 del australiano Joel Kelso, quien se quedó con el último lugar disponible en la primera fila.
Perrone tuvo participación directa en la pelea por el primer puesto. Aprovechó una referencia en pista para colocarse provisionalmente al frente de la clasificación, aunque posteriormente fue superado por Almansa, Brian Uriarte y Kelso.
El cuarto puesto le permitirá abrir la segunda fila de la grilla, acompañado por Máximo Quiles y Matteo Bertelle. Se trata de una posición importante en una categoría en la que las primeras vueltas suelen disputarse con un pelotón numeroso y diferencias muy pequeñas.
La actuación también confirmó el buen rendimiento que Perrone había mostrado el viernes. En la práctica clasificatoria había quedado sexto y obtenido el pase directo a la Q2, evitando la instancia inicial de la clasificación.
El argentino conoce especialmente bien este escenario. En la edición anterior consiguió la pole y la victoria, además de establecer la vuelta rápida de carrera. Esta vez no pudo repetir la primera posición de salida, pero volvió a ubicarse en un lugar que le permitirá luchar desde el comienzo.
En Moto3, medio segundo puede representar varias posiciones durante una clasificación, aunque esa diferencia suele desaparecer rápidamente en carrera por el efecto de la succión y las constantes maniobras dentro del grupo. El desafío de Perrone será mantenerse cerca de los primeros durante las vueltas iniciales y administrar los neumáticos para llegar con posibilidades a la definición.
Morelli partirá desde la quinta fila
Marco Morelli, el otro argentino presente en la categoría, clasificó 14º con un registro de 1 minuto, 41 segundos y 966 milésimas. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team quedó a 1 segundo y 354 milésimas de Almansa y comenzará la competencia desde la quinta fila.
Morelli había mostrado un ritmo más competitivo durante la jornada del viernes, cuando terminó cuarto en la práctica y también avanzó directamente a la Q2. Sin embargo, en la sesión decisiva no pudo reproducir aquella actuación y perdió terreno dentro de una clasificación muy ajustada.
La pole fue para Almansa, quien estableció un tiempo de 1 minuto, 40 segundos y 612 milésimas. Uriarte quedó segundo, a 217 milésimas, mientras que Kelso completó la primera fila con una diferencia de 397.
La carrera de Moto3 se disputará este domingo sobre 20 vueltas y comenzará a las 6 de la mañana de la Argentina. Perrone partirá a las puertas de la primera fila y Morelli buscará avanzar desde el 14º lugar.