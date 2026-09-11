Marco Morelli y Valentín Perrone pusieron a la Argentina entre los protagonistas de Moto3 en Misano. Los dos completaron un sólido viernes, terminaron dentro de los seis primeros y consiguieron el primer objetivo del fin de semana: avanzar directamente a la Q2 del Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini.
Morelli y Perrone aceleraron juntos y avanzaron directamente a la Q2 en Misano
Los argentinos se ubicaron cuarto y sexto en la práctica de Moto3 del Gran Premio de San Marino. Separados por apenas 54 milésimas, comenzaron el fin de semana entre los protagonistas y evitaron el paso por la Q1.
Morelli fue el mejor argentino de la jornada. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team marcó un tiempo de 1:41.398 y finalizó cuarto, a 631 milésimas del español David Almansa, quien dominó la sesión con 1:40.767.
Apenas 54 milésimas más atrás apareció Perrone. El representante del Red Bull KTM Tech3 registró 1:41.452 y quedó sexto, confirmando el buen comienzo de los argentinos en el Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Entre ambos se ubicó el finlandés Rico Salmela, compañero de equipo de Perrone. Por delante de Morelli terminaron Joel Kelso, segundo, y Máximo Quiles, tercero. El líder del campeonato volvió a mostrarse competitivo después de su victoria en Aragón, aunque esta vez no pudo alcanzar el ritmo impuesto por Almansa.
Perrone y una decisión que dio resultado
El viernes comenzó con condiciones complicadas. La pista estaba mojada, pero comenzaban a aparecer sectores secos, una situación que obligó a los pilotos a buscar los límites sin contar con una referencia clara.
“Fue un poco con condiciones mixtas y raras. Al principio la pista estaba mojada, salimos con neumáticos de lluvia, pero había muchos sectores secos y poco grip. Deslizaba mucho”, explicó Perrone.
Mientras algunos rivales decidieron montar gomas de seco sobre el final de la primera sesión, el argentino permaneció con los neumáticos de lluvia. Aun así, logró sostener un ritmo competitivo y se quedó con buenas sensaciones para afrontar la práctica que definía el acceso directo a la Q2.
En esa tanda, Perrone encontró velocidad desde el comienzo y mejoró con el paso de las vueltas. Cuando llegó el momento del ataque final, esperó salir acompañado por un grupo, una situación habitual en Moto3 para aprovechar las referencias y las succiones. Sin embargo, nadie quiso tomar la iniciativa.
“Quería salir con el grupo, pero al final no tiraba nadie. Dije: ‘Tiro yo solo, que me encuentro bien’. Hice las dos últimas vueltas adelante y pude mejorar otro poquito”, relató.
La apuesta dio resultado. Perrone terminó sexto y cumplió con lo que había ido a buscar: “El objetivo era pasar a la Q2, así que misión cumplida. Ahora toca seguir trabajando y preparar la carrera lo mejor posible”.
Morelli confirmó sus expectativas
Morelli llegó a Misano fortalecido por el podio conseguido en Aragón y con buenos recuerdos de un circuito que conoce desde sus años en las categorías formativas.
“Siempre me gustó mucho Misano. Creo que este circuito puede adaptarse bien a mí, especialmente después del impulso positivo de la última carrera. Estoy muy motivado y tenemos que continuar por el mismo camino, paso a paso”, había señalado antes de comenzar la actividad.
El cuarto puesto del viernes confirmó aquellas sensaciones. Morelli volvió a instalarse cerca de los pilotos de punta y aseguró su lugar en la instancia decisiva de la clasificación.
Los dos argentinos comenzarán así el sábado directamente desde la Q2. Morelli y Perrone ya cumplieron la primera parte de la tarea, separados por apenas unas milésimas y con la posibilidad de pelear juntos por un lugar destacado en la grilla de partida.
Horarios de Moto3 en Argentina:
- 3:40: Segunda práctica libre.
- 7:45: Q1 — Morelli y Perrone no la disputan, van directo a la Q2 que se pone en marcha a las 8:10