El resultado no siempre alcanza para explicar una carrera. Madrid tuvo pilotos que terminaron más arriba de lo que parecía permitirles su auto, otros que contaron con la velocidad necesaria para ganar y se marcharon con las manos vacías, y equipos que mostraron dos caras completamente distintas entre un box y el otro.
Madrid dejó mucho más que un ganador: el balance de pilotos y equipos
Antonelli supo aprovechar su momento, Verstappen volvió a sostener a Red Bull, Norris se marchó con la amargura de haber sido el más rápido y Colapinto confirmó su crecimiento con una de sus carreras más completas en Alpine. Alegrías, frustraciones y actuaciones que contaron mucho más que el resultado final.
Kimi Antonelli ganó, aunque Lando Norris tuvo el ritmo. Max Verstappen volvió a sostener a Red Bull y Franco Colapinto aprovechó una de esas oportunidades que en la Fórmula 1 duran apenas unos segundos. El argentino fue séptimo y construyó su resultado desde la largada, la paciencia y la madurez para atravesar un domingo difícil sin cometer errores.
Mercedes: Antonelli aprovechó todo; Russell tuvo que reconstruir
Antonelli volvió a correr con una serenidad que ya no corresponde a la de una promesa. Atacó en la largada, entendió cuándo debía contenerse y supo tomar la oportunidad que apareció en el momento decisivo. No fue el más rápido durante toda la tarde, pero sí quien mejor reunió cada pieza cuando llegó la hora de ganar.
Incluso cuando advirtió una sensación extraña en la dirección, no perdió el control. Administró la diferencia frente a Verstappen y consiguió la octava victoria de su temporada. Mercedes también respondió con rapidez para colocarlo en el lugar indicado.
George Russell vivió otro tipo de domingo. El toque inicial con Oscar Piastri condicionó su recorrido y lo obligó a reconstruir desde una posición incómoda. Su quinto puesto tuvo valor por la recuperación y por la maniobra sobre Liam Lawson, aunque volvió a quedar opacado por un compañero que atraviesa un momento extraordinario.
Mercedes se llevó Madrid, pero también volvió a exhibir una diferencia interna: Antonelli convierte casi todo lo que toca en una victoria; Russell debe trabajar mucho más para encontrar su recompensa.
Red Bull: Verstappen sostuvo el resultado
Verstappen no tuvo el auto más veloz, pero encontró la manera de terminar segundo. Fue agresivo cuando Antonelli se excedió en sus primeros ataques y volvió a demostrar que necesita muy poco para instalarse en la pelea.
Después tuvo que devolver posiciones para evitar una posible sanción, pero consiguió recuperarse y mantenerse cerca de la punta. En las últimas vueltas, con Norris pegado a su auto, apeló a toda su experiencia para conservar el lugar. Su carrera tuvo más defensa que ataque, pero volvió a darle a Red Bull un resultado que nació, en gran medida, de su capacidad para competir aun cuando el dominio no estaba en sus manos.
Lawson completó un trabajo firme. No pudo acercarse a los líderes, aunque se mantuvo lejos de los problemas y llevó el segundo Red Bull hasta el sexto puesto. Perdió la posición con Russell, pero consiguió sostener detrás suyo a Colapinto y Piastri. En su tercer fin de semana como reemplazante de Isack Hadjar, respondió de la manera que el equipo necesitaba.
McLaren: tenía el auto para ganar y se marchó con poco
Norris fue quien más razones tuvo para sentirse frustrado. Largó desde la pole, controló el comienzo y construyó una ventaja que parecía encaminarlo hacia la victoria. Su velocidad nunca estuvo en discusión. El problema fue que la carrera cambió justo cuando él se encontraba en el lugar menos conveniente.
Después de caer al quinto puesto, inició una recuperación intensa. Superó a Russell, regresó al podio y terminó pegado a Verstappen, pero no encontró el espacio necesario para completar la maniobra. Fue tercero en una prueba que, por rendimiento, parecía pertenecerle.
Piastri quedó condicionado desde la primera vuelta. El contacto con Russell dañó su alerón delantero y convirtió el resto del domingo en una larga tarea de recuperación. McLaren decidió no reemplazar la pieza y el australiano debió convivir con un auto limitado hasta terminar octavo, detrás de Colapinto.
McLaren mostró velocidad para ganar, pero se llevó solamente un podio. Norris volvió a exhibir su mejor versión; Piastri nunca consiguió escapar de aquel golpe inicial.
Ferrari: Leclerc salvó el domingo; Hamilton ni siquiera pudo comenzarlo
Charles Leclerc sostuvo prácticamente solo el trabajo de Ferrari. El equipo prolongó su paso con neumáticos duros, esperando una oportunidad que nunca apareció. Cuando finalmente ingresó a boxes, regresó cuarto y terminó muy cerca de Russell.
No fue una actuación brillante, pero sí inteligente. Leclerc comprendió que no podía competir en igualdad de condiciones con los tres primeros y cuidó todo lo que tenía hasta la bandera a cuadros.
Lewis Hamilton había partido cuarto y estaba en condiciones de pelear adelante, pero su carrera se desarmó en pocas vueltas. Los problemas en los frenos lo hicieron salir de pista y finalmente abandonar. No tuvo tiempo de mostrar su ritmo ni de construir una actuación: su domingo terminó antes de empezar realmente.
Alpine: Colapinto construyó una carrera enorme
Franco Colapinto fue uno de los protagonistas más sólidos de la zona media. Largó noveno, ganó posiciones en el comienzo y tuvo la paciencia necesaria para atravesar una carrera en la que avanzar resultaba muy complicado.
Durante muchas vueltas quedó detrás de Gabriel Bortoleto. Utilizó la energía disponible para intentar superarlo, pero el brasileño defendía bien en las primeras curvas y le cerraba el camino. Franco no se desesperó. Esperó, cuidó el auto y sostuvo un ritmo que finalmente lo llevó hasta el séptimo puesto.
Su actuación tuvo un valor adicional porque no dependió de una larga sucesión de abandonos. Colapinto se mantuvo dentro de la pelea, terminó por delante de Piastri y volvió a marcar una diferencia profunda respecto de Pierre Gasly. Fue rápido cuando tuvo pista libre, firme en las batallas y cuidadoso en un escenario que castigaba cualquier equivocación.
Gasly comenzó decimocuarto y Alpine eligió para él una apuesta diferente. Partió con neumáticos duros y prolongó su paso por pista a la espera de una neutralización que pudiera favorecerlo. Esa posibilidad no apareció y terminó duodécimo. El francés mostró velocidad, pero pagó su mala posición de largada y una decisión que necesitaba ayuda externa para funcionar.
Alpine completó otro buen fin de semana, aunque el resultado tuvo un dueño claro. Colapinto fue quien clasificó mejor, quien avanzó desde el inicio y quien llevó el auto hasta una posición que confirmó su crecimiento.
Racing Bulls y Audi: Lindblad y Hülkenberg hicieron la diferencia
Arvid Lindblad completó una actuación seria y mantuvo a Racing Bulls entre los diez primeros. El joven piloto soportó la presión de Hülkenberg y confirmó que ya no necesita circunstancias extraordinarias para destacarse. Yuki Tsunoda, en cambio, quedó lejos de esa pelea y nunca consiguió acercarse al rendimiento de su compañero.
Hülkenberg volvió a hacer lo que mejor sabe: permanecer cerca hasta que aparece una oportunidad. Comenzó undécimo y terminó décimo, extrayendo todo lo que tenía un Audi que no sobresalió por velocidad.
Bortoleto ofreció una de las resistencias más firmes del pelotón durante su batalla con Colapinto. Sin embargo, perdió terreno en la segunda parte y finalizó decimotercero. El brasileño tuvo momentos de solidez, aunque no pudo sostenerlos hasta el final.
Haas: una carrera ordenada, pero sin recompensa
Esteban Ocon terminó undécimo después de mantenerse cerca de Hülkenberg durante gran parte del recorrido. Tuvo un auto capaz de acompañar la batalla de la zona media, aunque le faltó la diferencia final para avanzar.
Oliver Bearman partió desde el fondo y recuperó varias posiciones. Sus tiempos mostraron que podía ir más rápido de lo que reflejó su ubicación definitiva, pero comenzar tan atrás en Madrid transformó cualquier intento de remontada en una tarea enorme.
Williams, Aston Martin y Cadillac: un domingo cuesta arriba
Williams nunca encontró el rendimiento que esperaba en el Gran Premio de casa de Carlos Sainz. Alex Albon apenas pudo avanzar hasta el decimoquinto lugar, mientras que el madrileño abandonó después de 43 vueltas. La emoción que rodeaba al equipo no tuvo correspondencia en la pista.
Aston Martin tampoco encontró respuestas. Fernando Alonso terminó decimoséptimo y con dos vueltas perdidas, sin herramientas para iniciar una recuperación. Lance Stroll se retiró tempranamente por un problema en los frenos y cerró otro fin de semana difícil para la escudería.
Cadillac quedó todavía más lejos. Valtteri Bottas consiguió llegar a la bandera a cuadros, pero terminó con tres vueltas menos. Sergio Pérez debió abandonar por un inconveniente en el sistema de agua. Madrid volvió a mostrar con claridad cuánto camino le queda por recorrer al equipo para acercarse al resto.
Distintas maneras de dejar una marca
Antonelli fue el ganador porque estuvo preparado cuando la carrera le abrió una puerta. Norris tuvo la velocidad, aunque no pudo convertirla en victoria. Verstappen volvió a llevar a Red Bull más lejos de lo que permitía su auto y Leclerc sostuvo prácticamente solo el domingo de Ferrari.
Más atrás, Lawson respondió, Lindblad volvió a destacarse y Hülkenberg transformó una carrera silenciosa en un buen resultado. Pero, en la batalla de la zona media, Colapinto dejó una de las actuaciones más valiosas del domingo.
Franco no tuvo el auto de Antonelli, Norris o Verstappen. Debió luchar por cada metro, soportar largas vueltas detrás de Bortoleto y defender una posición que nunca estuvo asegurada. Su séptimo puesto nació de la velocidad, pero también de la paciencia y la madurez. En Madrid no solo volvió a sumar: confirmó que está listo para convertir cada oportunidad en algo importante.