Formula 1

Madrid dejó mucho más que un ganador: el balance de pilotos y equipos

Antonelli supo aprovechar su momento, Verstappen volvió a sostener a Red Bull, Norris se marchó con la amargura de haber sido el más rápido y Colapinto confirmó su crecimiento con una de sus carreras más completas en Alpine. Alegrías, frustraciones y actuaciones que contaron mucho más que el resultado final.