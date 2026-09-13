GP de España

Ferrari apostó por el milagro en Madrid: Leclerc fue cuarto y Hamilton quedó con las manos vacías

La escudería italiana estiró durante casi 50 vueltas el primer stint de Charles Leclerc con la esperanza de una neutralización que nunca llegó. El monegasco terminó detrás de los tres hombres del podio, mientras que una falla en los frenos obligó a Lewis Hamilton a abandonar cuando recién comenzaba la carrera.