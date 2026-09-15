Automovilismo

Madring deslumbró por fuera, pero quedó en deuda en la pista

Madrid consiguió llenar las tribunas, desafiar a los pilotos y regalar una clasificación apasionante. Pero cuando llegó la carrera apareció una carencia imposible de esconder: los autos podían perseguirse, aunque casi nunca adelantarse. El circuito más nuevo de la Fórmula 1 ya enfrenta su primera gran revisión.