En Madrid todo parecía estar preparado para una fiesta. Había una ciudad movilizada, tribunas llenas, una enorme expectativa y una pista completamente nueva que obligaba a los pilotos a descubrir sus secretos vuelta tras vuelta.
Madring deslumbró por fuera, pero quedó en deuda en la pista
Madrid consiguió llenar las tribunas, desafiar a los pilotos y regalar una clasificación apasionante. Pero cuando llegó la carrera apareció una carencia imposible de esconder: los autos podían perseguirse, aunque casi nunca adelantarse. El circuito más nuevo de la Fórmula 1 ya enfrenta su primera gran revisión.
Durante los primeros entrenamientos, las sensaciones fueron positivas. Pierre Gasly habló de una pista cargada de adrenalina, con la velocidad de Jeddah y la cercanía de los muros de Mónaco. Oscar Piastri la encontró exigente, pero también entretenida cuando lograba entrar en ritmo. George Russell disfrutó el desafío y hasta Max Verstappen valoró el trabajo realizado con el asfalto, aunque advirtió que algunos sectores ya presentaban irregularidades poco esperadas para un circuito recién estrenado.
El sábado pareció confirmar que Madrid podía ofrecer algo especial. Lando Norris consiguió la pole con una vuelta extraordinaria y apenas 11 milésimas lo separaron de Kimi Antonelli, Verstappen también quedó muy cerca. Tres pilotos, tres equipos y una diferencia mínima prometían una carrera abierta, donde Franco Colapinto crecía como el mejor de Alpine, y en la posición de la batalla por el mejor del resto.
Pero el domingo contó otra historia.
Cuando se apagaron los semáforos, Madring mostró la dificultad que había permanecido escondida detrás de la emoción de la clasificación. Los autos podían acercarse, podían permanecer durante vueltas enteras detrás de un rival, pero encontrar el espacio necesario para superarlo era otra cosa. Casi imposible.
Verstappen fue quien lo expresó con mayor dureza: “Todavía tengo que encontrar una curva en la que se pueda adelantar”. No fue solamente una frase lanzada desde la frustración. El neerlandés terminó segundo después de resistir en las últimas vueltas la presión de Norris, que tenía un McLaren claramente más rápido.
Max reconoció que le alcanzó con colocar su Red Bull en el centro de la pista para cerrar cualquier intento. No necesitó una defensa desesperada ni una maniobra extraordinaria. La propia configuración del circuito hizo gran parte del trabajo.
También cuestionó los sectores en los que los pilotos deben frenar mientras todavía están girando. Esa combinación impide buscar una trayectoria diferente, reduce la posibilidad de ubicarse junto a otro auto y transforma la defensa en una tarea mucho más sencilla que el ataque.
Norris lo sufrió como nadie. Había largado desde la pole, dominó el comienzo y parecía tener la carrera bajo control. El Virtual Safety Car lo dejó detrás de Antonelli y Verstappen, pero todavía conservaba la velocidad necesaria para recuperarse.
Alcanzó al Red Bull, llegó a colocarse muy cerca y buscó durante varias vueltas una puerta que nunca apareció. Verstappen no cometió errores y Madring tampoco ofreció una alternativa. Norris debió conformarse con el tercer puesto en una carrera que, por rendimiento, parecía pertenecerle.
El británico no se limitó a criticar. También propuso soluciones. Consideró que las curvas 18 y 19 podrían eliminarse para extender la recta hasta una horquilla más ancha, con diferentes trayectorias y una frenada capaz de favorecer los adelantamientos. Además, señaló como problemática la sucesión de las curvas 5, 6 y 7.
Su análisis dejó al descubierto la contradicción más profunda del circuito: Madring puede ser divertido para conducir y espectacular cuando un piloto busca una vuelta perfecta, pero todavía no consigue ofrecer una buena carrera cuando dos autos deben pelear por la misma posición.
Antonelli llegó a una conclusión parecida, y sus palabras tuvieron todavía más peso porque acababa de convertirse en el primer ganador de la Fórmula 1 en Madrid. El italiano reconoció que algunos sectores no invitan a intentar una maniobra porque el riesgo de contacto es demasiado grande.
En la segunda chicana, explicó, insistir en un adelantamiento podía terminar con dos autos contra el muro y la pista bloqueada. Para el piloto de Mercedes, Madring funciona a una vuelta, pero durante la carrera obliga a permanecer detrás y esperar un error que muchas veces no llega.
La crítica del ganador demostró que el problema no era una excusa de quienes habían perdido. Antonelli celebró su victoria, agradeció el apoyo del público y destacó la energía que recibió durante todo el fin de semana, pero no ignoró lo que había sucedido en la pista.
Fernando Alonso aportó una mirada más cautelosa. Coincidió en que las curvas 5 y 6 deberían revisarse, aunque recordó que esa parte del trazado pasa debajo de una autopista y está condicionada por la presencia de un puente. Madring no puede modificarse como si fuera un dibujo sobre una hoja: utiliza calles e infraestructura urbana que limitan las alternativas.
El español confirmó, de todos modos, que la FIA y los responsables del circuito están dispuestos a escuchar a los pilotos. Esa apertura puede ser el dato más alentador después de un estreno que dejó tantas dudas en lo deportivo.
Toto Wolff también eligió mirar las dos caras del fin de semana. El responsable de Mercedes elogió la ubicación, la organización y el esfuerzo realizado para levantar un escenario de semejante dimensión en tan poco tiempo. Comparó algunas características de Madring con Mónaco y Macao y aseguró que el lugar ofrece posibilidades que no suelen encontrarse en otros grandes premios.
Pero tampoco escondió la deuda. Admitió que ahora comienza el trabajo más difícil: conservar una pista desafiante para los pilotos y, al mismo tiempo, encontrar la manera de que puedan adelantarse.
Wolff ya conversó con los responsables de Madring y con la FIA. Según explicó, existe predisposición para estudiar cambios antes de la próxima visita de la Fórmula 1. Mercedes incluso comprobó en su propia carrera cuánto condicionaba el diseño: Andrew Shovlin reconoció que ninguna alternativa estratégica habría permitido a Russell avanzar demasiado porque superar a otro auto era extremadamente complicado.
No todo fue negativo. Madring desafió a los pilotos, produjo una clasificación vibrante y regaló imágenes impactantes. La Monumental, con su extensión, su peralte y las tribunas repletas, se convirtió rápidamente en una de las postales del fin de semana. Madrid también demostró que tiene el público, la infraestructura y la capacidad para organizar un acontecimiento de enorme dimensión.
Pero la Fórmula 1 no vive solamente de grandes construcciones, tribunas llenas o vueltas veloces. Necesita carreras capaces de mantener al espectador esperando una maniobra, un ataque o algo que rompa el orden establecido.
Madring aprobó en organización, impacto y desafío individual. Su deuda apareció cuando los pilotos tuvieron que competir entre sí.
Eso no convierte su estreno en un fracaso. Los nuevos circuitos también necesitan aprender. La diferencia estará en lo que suceda a partir de ahora: escuchar las críticas, separar el enojo de las observaciones útiles y animarse a modificar aquello que no funcionó.
Madrid ya consiguió entrar en la Fórmula 1. Ahora deberá afrontar un desafío mucho más profundo: lograr que la carrera esté a la altura de todo lo que construyó a su alrededor.