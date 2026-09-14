Automovilismo

La Fórmula 2 cambia su formato en Bakú: habrá tres carreras y dos clasificaciones

La categoría tendrá un programa especial del 24 al 26 de septiembre, con una sprint y dos pruebas principales. La modificación ofrecerá más oportunidades para Nicolás Varrone y puede resultar decisiva en la lucha por el campeonato. Qatar y Abu Dhabi continúan confirmadas aun a pesar del avance del calendario no llega la decisión de la FIA.