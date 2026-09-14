La Fórmula 2 prepara un fin de semana fuera de lo habitual en las calles de Bakú. La categoría anunció que su duodécima ronda de la temporada contará con una clasificación y una carrera principal adicionales, por lo que habrá tres competencias en apenas dos días.
La Fórmula 2 cambia su formato en Bakú: habrá tres carreras y dos clasificaciones
La categoría tendrá un programa especial del 24 al 26 de septiembre, con una sprint y dos pruebas principales. La modificación ofrecerá más oportunidades para Nicolás Varrone y puede resultar decisiva en la lucha por el campeonato. Qatar y Abu Dhabi continúan confirmadas aun a pesar del avance del calendario no llega la decisión de la FIA.
La actividad se desarrollará del 24 al 26 de septiembre en el circuito urbano de la capital de Azerbaiyán. Será una fecha especialmente exigente para los pilotos, que deberán afrontar una práctica libre, dos clasificaciones, una Sprint y dos carreras principales.
La modificación también tendrá un impacto directo en la pelea por el campeonato. Con más sesiones y resultados en juego, Bakú puede convertirse en uno de los fines de semana determinantes de la temporada.
¿Por qué habrá tres carreras?
La Fórmula 2 será la única categoría soporte de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Esa particularidad abrió un espacio dentro del cronograma y permitió incorporar dos sesiones adicionales.
Bruno Michel, director ejecutivo de la categoría, explicó que la decisión fue tomada junto con los promotores para ofrecer un espectáculo más amplio al público presente y a los aficionados que seguirán la actividad desde distintos lugares del mundo.
La elección del escenario tampoco resulta casual. Bakú suele producir competencias imprevisibles por sus largas rectas, sus sectores estrechos y la cercanía de los muros. Allí, un pequeño error puede terminar en un abandono o provocar una neutralización capaz de modificar por completo el desarrollo de la prueba.
El formato ampliado será exclusivo de esta ronda. Una vez finalizada la actividad en Azerbaiyán, la Fórmula 2 regresará a su estructura tradicional.
Así será el programa especial
El jueves comenzará la actividad con una práctica libre de 45 minutos. Será el único entrenamiento disponible para que pilotos y equipos encuentren la puesta a punto antes de las dos clasificaciones que se disputarán durante la tarde.
Cada sesión clasificatoria tendrá una duración de 20 minutos y cumplirá una función diferente.
El resultado de la primera clasificación determinará la grilla de partida de la primera carrera principal. También será utilizado para ordenar la Sprint, con la inversión correspondiente en las primeras posiciones.
La segunda clasificación establecerá la grilla de la última competencia del fin de semana.
El viernes se disputarán dos carreras: durante la mañana se desarrollará la Sprint y por la tarde llegará la primera prueba principal. La actividad terminará el sábado con la segunda carrera principal.
Más unidades y menos margen para equivocarse
Cada pole position entregará dos unidades para el campeonato. Las dos carreras principales conservarán el sistema habitual de puntuación y también otorgarán una unidad por la vuelta rápida, siempre que el autor termine entre los diez primeros.
La presencia de dos clasificaciones significa que un piloto podrá conseguir dos poles durante el mismo fin de semana. También habrá dos oportunidades de obtener la recompensa completa correspondiente a una carrera principal.
El nuevo formato obligará a los equipos a administrar con especial atención los neumáticos, la preparación de los autos y el trabajo de sus pilotos. Un accidente en las primeras sesiones podría comprometer no una, sino varias competencias.
También habrá menos tiempo para corregir errores. Después del único entrenamiento, los pilotos deberán salir directamente a buscar sus mejores vueltas en dos clasificaciones consecutivas.
Una fecha que puede cambiar la lucha por el título
Nikola Tsolov llegará a Bakú como líder del campeonato, aunque su ventaja sobre Rafael Câmara todavía es pequeña. Gabriele Minì, Alexander Dunne y Noel León también conservan posibilidades dentro de una temporada que continúa abierta.
La carrera principal extra ampliará las oportunidades, pero también los riesgos. Un buen fin de semana puede representar un salto enorme; un abandono, en cambio, podría dejar a cualquiera muy lejos de la pelea.
Tsolov suma 177 unidades y Câmara lo sigue con 170. Minì aparece tercero con 153, mientras que Dunne tiene 139 y León, 119. Con una cantidad de puntos superior a la habitual en disputa, las diferencias pueden cambiar considerablemente antes de llegar a las dos últimas rondas.
Una nueva oportunidad para Nicolás Varrone
El programa especial también representa una posibilidad importante para Nicolás Varrone. El argentino llegará a Azerbaiyán después de un fin de semana complicado en Madrid, donde un golpe lo dejó sin el resultado que esperaba.
Bakú le ofrecerá tres carreras para recuperarse y volver a mostrar el crecimiento alcanzado durante su primera temporada completa en la Fórmula 2. Sin embargo, el desafío será enorme: deberá adaptarse rápidamente a un circuito urbano veloz y exigente, con una sola práctica antes de afrontar las clasificaciones.
Para Varrone y el resto de los debutantes, la falta de experiencia previa en el trazado puede tener todavía más peso. La confianza deberá construirse vuelta a vuelta y sin margen para golpear los muros.
¿Qatar y Abu Dhabi siguen en el calendario?
El anuncio no significa que la temporada vaya a terminar en Bakú. La propia Fórmula 2 ratificó que sus dos últimas rondas se celebrarán en Doha y Yas Marina. La confirmación resulta importante ante las versiones que circulan sobre posibles modificaciones en el cierre de la temporada de Fórmula 1 por la situación en Medio Oriente.
La Fórmula 2 llegará así a uno de los fines de semana más intensos de su historia reciente. Tres carreras, dos clasificaciones y un campeonato abierto convertirán a Bakú en mucho más que una fecha especial: puede ser el lugar donde la temporada comience a encontrar a sus verdaderos candidatos.