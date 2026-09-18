El circuito urbano de Azerbaiyán cumple diez años desde su llegada al calendario. Franco regresa al escenario en el que consiguió sus primeros puntos en la categoría, ahora fortalecido por su séptimo puesto en Madrid.
Fórmula 1 en Bakú: la carrera entre murallas donde Colapinto escribió su primera gran historia
El circuito urbano de Azerbaiyán cumple diez años desde su llegada al calendario. Franco regresa al escenario en el que consiguió sus primeros puntos en la categoría, ahora fortalecido por su séptimo puesto en Madrid.
Hay circuitos que se explican con números y otros que necesitan ser recorridos con la mirada. Bakú pertenece a los dos mundos. Tiene una de las rectas más largas de la Fórmula 1, curvas lentas encerradas entre antiguas murallas y barreras que parecen acercarse un poco más cada vez que un piloto intenta encontrar el límite.
La máxima categoría llegará a Azerbaiyán para celebrar diez años desde su primera visita a la ciudad. Aquel estreno fue en 2016 bajo el nombre de Gran Premio de Europa. Desde la temporada siguiente adoptó su denominación actual y comenzó a construir una identidad marcada por las carreras imprevisibles, los accidentes y los resultados inesperados.
Para Franco Colapinto, sin embargo, Bakú representa algo más. Allí consiguió en 2024 sus primeros puntos en la Fórmula 1. En apenas su segunda carrera con Williams, el argentino terminó octavo y comenzó a demostrar que su llegada a la categoría no era solamente una oportunidad: también podía convertirse en una historia importante.
Un año más tarde, ya como piloto de Alpine, Bakú le mostró su cara más difícil. Colapinto chocó contra las defensas de la curva 4 durante una clasificación caótica, marcada por seis banderas rojas, quedó eliminado en la Q1 y debió largar desde el 16º lugar. En la carrera volvió a encontrarse con los problemas: Alexander Albon lo tocó cuando intentaba superarlo en la curva 7 y lo hizo girar. Franco pudo continuar, pero terminó 19º y fuera de los puntos.
Dos años después regresará con Alpine y en otro momento de su carrera. Colapinto viene de completar en Madrid uno de sus mejores fines de semana de la temporada: avanzó hasta la Q3, largó noveno y terminó séptimo. Ese resultado elevó su cosecha a 27 puntos y lo ubicó 12º en el campeonato, a 14 unidades de su compañero Pierre Gasly.
Bakú aparece, entonces, como una nueva oportunidad para sostener ese crecimiento. El trazado puede ofrecer posibilidades, aunque nunca entrega garantías. Para sumar hay que ser rápido en la extensa recta frente al mar Caspio, preciso en las frenadas y paciente dentro de la ciudad antigua, donde cualquier error suele terminar contra el muro.
El circuito tiene 6,003 kilómetros y 20 curvas. Su sector más reconocido aparece entre las curvas 8 y 10, cuando los autos atraviesan el angosto paso junto a las murallas medievales de Icheri Sheher. Allí apenas queda lugar para un monoplaza y cualquier corrección llega, casi siempre, demasiado tarde.
Pero Bakú no se limita a esa imagen. Después de atravesar la zona histórica, los pilotos desembocan en un tramo de aproximadamente 2,2 kilómetros prácticamente a fondo. La succión permite acercarse y atacar antes de la primera curva, mientras las velocidades pueden superar los 350 kilómetros por hora.
Esa combinación obliga a los equipos a negociar con el auto. Necesitan carga aerodinámica para responder en las curvas lentas, pero también reducir la resistencia al avance para no quedar expuestos en la recta. Lo que se gana en un sector puede perderse inmediatamente en el siguiente.
Por eso Bakú nunca fue una carrera sencilla de anticipar. En 2017 Daniel Ricciardo ganó después de largar décimo y Lance Stroll subió al podio con Williams. Un año después Valtteri Bottas perdió una victoria casi segura por un pinchazo cuando faltaban tres vueltas. En 2021, Max Verstappen sufrió la rotura de un neumático mientras lideraba y Lewis Hamilton se pasó en la largada de la reanudación, dejando el triunfo en manos de Sergio Pérez.
La historia también guarda el golpe de Charles Leclerc contra las barreras de la curva 8 durante la clasificación de 2019 y el choque entre los Red Bull de Ricciardo y Verstappen en 2018. En Bakú, hasta una carrera controlada puede desarmarse en cuestión de segundos.
La edición de 2025 quedó en manos de Verstappen, quien consiguió la pole position, lideró todas las vueltas y marcó el giro más rápido. George Russell fue segundo y Carlos Sainz alcanzó su primer podio con Williams.
El campeonato llegará esta vez bajo el dominio de Mercedes. Kimi Antonelli encabeza las posiciones con 292 puntos y aventaja por 81 a George Russell. Lewis Hamilton marcha tercero con Ferrari, mientras Lando Norris, Charles Leclerc y Verstappen intentan conservar sus posibilidades.
La actividad tendrá un formato diferente al habitual y se desarrollará entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre. En la Argentina, la primera práctica comenzará el jueves a las 5.30 y la segunda a las 9. El viernes se disputarán el último entrenamiento, desde las 5.30, y la clasificación, a partir de las 9. La carrera será el sábado a las 8.
Serán 51 vueltas y poco más de 306 kilómetros en un escenario que no suele perdonar. Bakú celebra una década dentro de la Fórmula 1 y Colapinto vuelve al lugar donde consiguió sus primeros puntos. Entre aquellos días con Williams y este presente con Alpine cambió casi todo, salvo el desafío: atravesar los muros, sobrevivir al caos y estar preparado para aprovechar la oportunidad cuando aparezca.