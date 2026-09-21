La Fórmula 1 se prepara para una semana diferente. Esta vez, cuando llegue el domingo, los autos ya estarán guardados y el ganador del Gran Premio de Azerbaiyán será parte de la historia. La carrera se disputará el sábado 26 de septiembre y todo el programa habitual fue adelantado un día.
Bakú abre el tramo más exigente de la temporada de Fórmula 1
La categoría comenzará en Azerbaiyán un intenso recorrido de nueve carreras en once semanas. Kimi Antonelli llegará como líder y ganador de las últimas dos pruebas, mientras Franco Colapinto buscará prolongar el buen momento alcanzado en Madrid.
La modificación responde a la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán, prevista para el domingo 27. Por ese motivo, las actividades de prensa comenzarán el miércoles, los entrenamientos se desarrollarán el jueves, la clasificación se correrá el viernes y la competencia principal tendrá lugar el sábado.
Será la 15ª fecha del campeonato y también el comienzo de una etapa exigente: la Fórmula 1 afrontará nueve carreras en apenas once semanas. Ya no habrá demasiado tiempo para corregir errores, recuperar puntos ni incorporar soluciones. Cada fin de semana comenzará a pesar un poco más.
Kimi Antonelli llegará a Bakú como líder del Campeonato Mundial y fortalecido por sus victorias consecutivas en Monza y Madrid. Mercedes dominó con claridad durante el inicio del año y, aunque sus rivales consiguieron reducir aquella diferencia, el italiano volvió a marcar el rumbo en las dos últimas presentaciones.
McLaren, Ferrari y Red Bull tendrán otra oportunidad para intentar frenar ese avance en un circuito que pocas veces concede tranquilidad. Bakú combina sectores estrechos, muros muy cercanos y una extensa recta principal en la que las posiciones pueden cambiar incluso durante los últimos metros de carrera.
En ese escenario también aparecerá Franco Colapinto. El argentino viene de completar en Madrid uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1: llegó a la Q3, largó noveno y terminó séptimo, como el mejor piloto ubicado detrás de los representantes de los equipos más fuertes.
Para Colapinto, Azerbaiyán representa la posibilidad de darle continuidad a esa actuación y confirmar el crecimiento mostrado por Alpine. Bakú, sin embargo, exige precisión desde la primera vuelta. El paso angosto por la zona del castillo y la cercanía de las defensas convierten cualquier pequeño error en una amenaza concreta.
Otro de los focos estará puesto en Isack Hadjar. El francés todavía no pudo volver a competir con Red Bull después de lesionarse una muñeca durante el receso. Se perdió las fechas de Países Bajos, Italia y España, y fue reemplazado por Liam Lawson.
Las dos semanas transcurridas desde Madrid aumentaron las posibilidades de su regreso, aunque Red Bull dejó en claro que no acelerará los tiempos. Hadjar solamente volverá a ocupar el auto si los médicos y el equipo consideran que está completamente recuperado. En caso contrario, Lawson continuará como sustituto.
Williams también llegará con novedades. La escudería preparó para Bakú un paquete de mejoras anunciado desde hace varios meses, con el que intentará cambiar el rumbo de una temporada que no respondió a sus expectativas. El equipo ocupa el noveno lugar entre los constructores, a seis puntos de Audi y a diez de Haas, por lo que cada avance puede modificar considerablemente su situación.
Mientras tanto, el mercado de pilotos para 2027 continúa moviéndose con lentitud. Haas todavía no confirmó su formación y Fernando Alonso tampoco anunció oficialmente qué hará la próxima temporada, aunque se espera que permanezca en Aston Martin. Racing Bulls es otra de las estructuras que podría introducir cambios.
En 2016, Azerbaiyán recibió por primera vez a la Fórmula 1. Diez años después, Bakú vuelve a ofrecer una de esas semanas en las que puede suceder casi cualquier cosa. Habrá muros, velocidad, incertidumbre y una carrera en un día poco habitual. Esta vez, la cita será el sábado.