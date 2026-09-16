En la Fórmula 1, la primera comparación no siempre aparece en la tabla del campeonato. Antes de mirar al líder, al rival de otra escudería o al auto que marcha adelante, cada piloto debe medirse con quien dispone de la misma herramienta, trabaja con los mismos ingenieros y conoce desde adentro las virtudes y las limitaciones del equipo.
Los mano a mano de la F1: Colapinto se hizo fuerte frente a Gasly en Madrid
El argentino volvió a superar a Pierre Gasly y cortó una racha de ocho clasificaciones favorables al francés. Del dominio de Norris en McLaren a la enorme paridad en Mercedes y Ferrari, la batalla más cercana de cada piloto se libra dentro de su propio equipo.
El compañero es la referencia más cercana y, muchas veces, también la más incómoda.
Después del Gran Premio de España disputado en Madrid, los enfrentamientos internos de la temporada 2026 muestran diferencias marcadas, duelos equilibrados y algunas historias que comenzaron a cambiar en las últimas fechas. Entre ellas aparece la de Franco Colapinto, que consiguió imponerse sobre Pierre Gasly tanto en la clasificación como en la carrera del Madring.
La estadística oficial de las clasificaciones tradicionales mantiene al francés adelante por 11 a 3. En las carreras, la diferencia es menor: Gasly supera al argentino por 9 a 5.
Sin embargo, esos números necesitan contexto. Colapinto llegó a Madrid después de atravesar ocho sesiones clasificatorias consecutivas por detrás de su compañero. En el nuevo circuito español logró interrumpir esa secuencia: avanzó nuevamente a la Q3, obtuvo el noveno puesto y dejó a Gasly detrás. El domingo volvió a superarlo al finalizar séptimo y sumar seis puntos importantes para Alpine.
Si al análisis se incorporan también las Clasificaciones Sprint, el duelo global queda 13 a 6 en favor de Gasly. La ventaja continúa siendo clara, pero Madrid permitió que Franco modificara una tendencia que se había prolongado durante buena parte del campeonato.
No fue solamente una vuelta rápida. El argentino completó uno de sus mejores fines de semana desde que llegó a la Fórmula 1: estuvo adelante cuando se definió la grilla de partida, evitó errores en una carrera compleja y convirtió el rendimiento del auto en puntos.
Gasly, de todos modos, sigue sosteniendo la referencia interna de Alpine. Fue quien consiguió la primera pole position del equipo en Monza y quien se impuso con mayor regularidad durante los sábados. Pero Colapinto encontró en Madrid una respuesta que necesitaba, especialmente después de una serie de carreras en las que había quedado condicionado desde la clasificación.
Mercedes, Ferrari y McLaren: tres duelos muy diferentes
Mercedes presenta una de las comparaciones más interesantes. Kimi Antonelli supera a George Russell por 8 a 6 en las clasificaciones de los Grandes Premios y por 10 a 4 en las carreras. El italiano, además, lidera el campeonato y ganó ocho veces durante la temporada.
La diferencia del domingo parece contundente, aunque los sábados muestran otra realidad. Cuando se suman las Clasificaciones Sprint, Antonelli apenas aventaja a Russell por 10 a 9. La paridad a una vuelta contrasta con la capacidad del joven italiano para transformar sus oportunidades en grandes resultados.
En Ferrari ocurre algo todavía más ajustado. Charles Leclerc y Lewis Hamilton están igualados 7 a 7 en las clasificaciones tradicionales. Al agregar las sesiones Sprint, Hamilton queda apenas adelante por 10 a 9.
Tampoco existe una diferencia amplia en carrera. El británico terminó delante de Leclerc en ocho Grandes Premios y el monegasco lo hizo en seis. Hamilton también consiguió cinco podios contra cuatro de su compañero.
Ferrari tiene dos pilotos que avanzaron por caminos distintos durante el año, pero que llegaron a esta parte del campeonato casi sin diferencias en el duelo interno. Esa igualdad expone que los problemas del equipo no pueden explicarse únicamente por el rendimiento de uno de ellos.
McLaren ofrece una fotografía distinta. Lando Norris domina a Oscar Piastri por 9 a 5 en las clasificaciones principales y por 8 a 5 en las carreras comparables. Si se agregan las Clasificaciones Sprint, la diferencia se amplía a 14 a 5.
Norris consiguió las dos victorias de McLaren en Hungría y Países Bajos y también logró la pole en Madrid. Piastri se mantuvo cerca en varias carreras, pero no consiguió sostener el mismo nivel durante los sábados. Allí aparece la mayor diferencia entre ambos.
Los dominios más claros y las sorpresas
Max Verstappen continúa imponiendo su jerarquía dentro de Red Bull. Superó a Isack Hadjar por 8 a 3 tanto en clasificación como en carrera. Frente a Liam Lawson, quien reemplazó al francés durante tres fechas, la ventaja fue de 3 a 0 los sábados y de 2 a 1 los domingos.
El resultado confirma una tendencia conocida: más allá de las dificultades del auto y de los cambios de compañero, Verstappen sigue siendo la referencia de la estructura.
Fernando Alonso también estableció una diferencia considerable en Aston Martin. El español supera a Lance Stroll por 12 a 2 en clasificación y por 8 a 2 en las carreras que ambos pudieron completar. Además, consiguió los tres puntos que sumó el equipo durante el año.
En Williams, Carlos Sainz se impone a Alex Albon por 10 a 4 los sábados y por 8 a 6 los domingos. La campaña fue difícil para ambos, pero el español encontró mayor regularidad en clasificación. El gesto de Albon al ofrecerle succión en Monza para ayudarlo a ingresar en la Q2 también mostró que los números no explican por sí solos todo lo que sucede entre compañeros.
Haas encontró una referencia en Oliver Bearman. El británico supera a Esteban Ocon por 9 a 5 en clasificación y por 8 a 5 en carrera, pese a haber sufrido cuatro abandonos. Su décimo lugar de salida en China fue, además, la única aparición de uno de los autos del equipo en la Q3.
Audi tiene uno de los enfrentamientos más parejos. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto están igualados 7 a 7 en las clasificaciones tradicionales, mientras que el brasileño domina 8 a 6 en las carreras. Bortoleto también consiguió completar prácticamente todas las pruebas, una continuidad que su compañero no pudo sostener por los problemas de fiabilidad.
Cadillac muestra otra igualdad durante los sábados: Sergio Pérez y Valtteri Bottas están 7 a 7. El mexicano, sin embargo, logró marcar una diferencia en carrera y se impone por 8 a 4.
Los números permiten observar tendencias, pero no entregan por sí solos un veredicto definitivo. Un abandono, una sanción, una orden del equipo o un problema mecánico pueden modificar rápidamente cualquier comparación.
Aun así, el mano a mano con el compañero continúa siendo una de las medidas más directas para evaluar a un piloto. Allí no hay diferencias de auto para utilizar como explicación: existe la misma base y una competencia que se renueva en cada fin de semana.
Colapinto todavía está detrás de Gasly en el balance general de la temporada, pero Madrid dejó una señal importante. Después de ocho clasificaciones consecutivas adversas, volvió a colocarse adelante cuando más lo necesitaba y confirmó esa recuperación durante la carrera.
La distancia estadística no desapareció. Lo que cambió fue la dirección del último paso.