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Los mano a mano de la F1: Colapinto se hizo fuerte frente a Gasly en Madrid

El argentino volvió a superar a Pierre Gasly y cortó una racha de ocho clasificaciones favorables al francés. Del dominio de Norris en McLaren a la enorme paridad en Mercedes y Ferrari, la batalla más cercana de cada piloto se libra dentro de su propio equipo.