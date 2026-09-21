GP de Azerbaijan

Una parada y un riesgo inesperado: las claves de los neumáticos en Bakú

Los equipos dispondrán de los compuestos C3, C4 y C5 en un circuito con poco desgaste y una enorme evolución. La estrategia parece sencilla, pero el enfriamiento de los neumáticos antes de la primera curva puede provocar errores y cambiar la carrera.