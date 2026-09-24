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GP de Azerbaiyan

Russell lideró la primera práctica en Bakú y Colapinto terminó 18º

El piloto de Mercedes fue el más rápido en el inicio del Gran Premio de Azerbaiyán. Antonelli quedó detenido por una falla hidráulica, mientras que el argentino completó 23 vueltas con Alpine.

Norris comparte la pista con Colapinto y Antonelli durante los entrenamientos en el circuito callejero de Bakú.Norris comparte la pista con Colapinto y Antonelli durante los entrenamientos en el circuito callejero de Bakú.
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George Russell marcó el ritmo en la primera práctica del Gran Premio de Azerbaiyán. El británico registró 1m45s387 en el circuito urbano de Bakú y superó por cuatro décimas a Max Verstappen. Charles Leclerc terminó tercero, apenas cuatro milésimas detrás del piloto de Red Bull, y Lewis Hamilton fue cuarto.

Alpine repartió el trabajo entre sus dos pilotos. Colapinto comenzó con neumáticos medios y pasó temprano a los blandos, aunque debió levantar en una vuelta rápida por la neutralización que provocó el auto detenido de Antonelli.

Mirá tambiénBriatore advirtió que Alpine podría dejar de hablar con la TV argentina por los ataques a Gasly

Más tarde volvió a girar con medios y mayor carga de combustible. Gasly hizo su mejor tiempo después: quedó 16º, a 480 milésimas del argentino, que terminó 18º. La diferencia en los programas y el momento en que cada uno buscó su vuelta rápida aconsejan esperar a la segunda práctica antes de medir el rendimiento del equipo en Bakú.

La sesión tuvo poco agarre al comienzo y varios equipos encontraron dificultades. Kimi Antonelli llegó a liderar con neumáticos duros, pero su Mercedes se detuvo en la curva 7 cuando salía a probar los blandos. El equipo informó una pérdida de presión hidráulica: el italiano solo pudo dar nueve vueltas y, aun así, conservó el quinto puesto.

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - September 24, 2026 Cadillac's Sergio Perez and Alpine's Franco Colapinto arrive ahead of practice REUTERS/Jakub PorzyckiColapinto y Pérez llegando para la primera práctica del Gran Premio de Azerbaiyán, este jueves en las calles de Bakú.

McLaren también perdió tiempo de pista. Oscar Piastri finalizó sexto tras una intervención del equipo en su auto, mientras que Lando Norris apenas completó 14 vueltas y quedó 14º. Carlos Sainz debió regresar a la calle de boxes con fuego en los frenos traseros de su Williams.

Russell cerró la jornada inicial al frente, aunque la comparación de tiempos todavía tiene matices: hizo su mejor vuelta con neumáticos blandos, mientras que Leclerc y Hamilton marcaron las suyas con medios. Alpine, en tanto, tendrá que buscar velocidad después de una primera práctica que dejó a Gasly y Colapinto fuera de los quince mejores.

La segunda práctica de la Formula 1 la es hoy, jueves 24 de septiembre, a las 9:00 de la mañana de Argentina.

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