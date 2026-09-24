En Bakú, el resultado de la primera práctica envejeció rápido. La pista estaba sucia, los pilotos buscaban los límites entre los muros y varios equipos todavía no habían completado una vuelta representativa. Horas después, con más autos en pista y más goma sobre el asfalto, la FP2 ofreció una imagen más clara del comienzo del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1.
Bakú cambió de una práctica a la otra: qué dejaron los primeros ensayos de la Fórmula 1
La pista ganó agarre durante el jueves y los tiempos se bajaron en la segunda sesión. Russell lideró ambas prácticas, mientras los equipos probaron neumáticos y reunieron datos para una clasificación en la que cada vuelta puede cambiar las referencias.
George Russell fue el más rápido en las dos sesiones. Pasó de 1m45s387 en la FP1 a 1m43s347 en la FP2. Esos dos segundos no responden únicamente a la mejora de la pista: también cambiaron los neumáticos y los programas de trabajo. Pero la diferencia muestra por qué conviene leer con cautela los puestos del primer entrenamiento. Por la tarde, Russell quedó a más de medio segundo de su compañero Kimi Antonelli, segundo en el clasificador.
La evolución del asfalto era uno de los puntos señalados por Pirelli antes del fin de semana. Bakú tiene una superficie poco abrasiva y ofrece escaso agarre al comienzo de la actividad. Este jueves había polvo incluso sobre la trayectoria de carrera. Con el paso de los autos, la pista se limpió y los tiempos fueron bajando. Para los pilotos, eso también significó adaptar sus referencias de frenado de una tanda a la siguiente.
El circuito combina frenadas fuertes, curvas lentas y una recta muy larga. Allí los neumáticos pueden perder temperatura antes de llegar a la primera curva, justo cuando se les exige una frenada fuerte. Por eso, los equipos trabajaron especialmente para poner los delanteros en la temperatura adecuada. Pirelli observó que, en varios casos, la mejor vuelta llegó después de más de un intento.
Ese proceso se vio también en Alpine. Pierre Gasly pasó del 16º al séptimo puesto entre prácticas, mientras Franco Colapinto avanzó del 18º al 11º. El argentino reconoció que el auto dio un paso adelante y que la mejora de la pista ayudó, aunque todavía no se siente cómodo en los frenajes y las entradas a las curvas. Su desafío para el viernes será encontrar mayor consistencia cuando llegue el momento de clasificar.
Los equipos tuvieron a disposición el duro C3, el medio C4 y el blando C5. Russell marcó sus mejores tiempos de ambas sesiones con el blando; en la FP2, Antonelli y Max Verstappen también consiguieron sus vueltas más rápidas con ese compuesto. Colapinto y los dos McLaren, en cambio, combinaron duros y blandos durante la segunda práctica.
Las tandas largas dejaron otra señal para el sábado. Según el análisis de Pirelli, el desgaste fue muy bajo y no aparecieron problemas de graining. En algunos recorridos, la mejora de la pista compensó la pérdida de rendimiento de los neumáticos y los tiempos siguieron bajando. Con esos datos, una carrera a una sola parada parece cada vez más probable, aunque los tres compuestos siguen siendo opciones posibles.
Mercedes dejó la referencia más firme del día con Russell y Antonelli en las dos primeras posiciones de la FP2. Detrás, la lectura sigue abierta. La última práctica permitirá ver quién aprovecha mejor el agarre creciente y quién consigue preparar los neumáticos cuando llegue el momento de buscar una sola vuelta. En Bakú, esa confianza puede valer tanto como la velocidad mostrada el jueves.