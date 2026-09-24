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Bakú cambió de una práctica a la otra: qué dejaron los primeros ensayos de la Fórmula 1

La pista ganó agarre durante el jueves y los tiempos se bajaron en la segunda sesión. Russell lideró ambas prácticas, mientras los equipos probaron neumáticos y reunieron datos para una clasificación en la que cada vuelta puede cambiar las referencias.