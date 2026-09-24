GP de Azerbaiyan

Nielsen quiere a los dos Alpine en la Q3: qué le falta a Colapinto en Bakú

Steve Nielsen marcó el objetivo de Alpine en Bakú: que sus dos pilotos peleen por la Q3. Colapinto quedó 11º y reconoció que aún busca confianza en el auto; Gasly terminó séptimo y cerró el jueves con mejores sensaciones.