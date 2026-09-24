Franco Colapinto terminó la segunda práctica de Bakú a un puesto del top 10 y con un objetivo claro para el viernes: llegar a la Q3. Cuando le preguntaron si esa era la meta para la clasificación, respondió que sí. Sin embargo, el 11º puesto y las 21 vueltas completadas no alcanzaron para que se bajara conforme del Alpine.
Colapinto apunta a la Q3 en Bakú, aunque admite: “No me siento muy cómodo”
Tras quedar a un paso del top 10 en las prácticas libres, el representante nacional apunta a solucionar el balance del coche para acceder a la fase final.
“Falta un poco. Creo que nos está ayudando la mejora de pista. Al principio estaba muy sucio y a nuestro auto le venía un poco peor todavía”, explicó el argentino después de marcar un tiempo de 1m45s479.
Con el correr de la sesión, Colapinto encontró una respuesta algo mejor del auto. “Dimos un pasito, así que un poquitito mejor, pero falta y no me siento muy cómodo. Entenderé hoy a la noche un poco el porqué”, reconoció.
La dificultad, según contó, aparece especialmente al frenar y al entrar en las curvas. “No estoy muy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva”, señaló. Por eso, el trabajo de Alpine antes de la última práctica será revisar los datos y buscar una puesta a punto que le permita ganar confianza.
Pierre Gasly comenzó más firme y terminó séptimo en la FP2, cuatro lugares por delante de su compañero. También mostró mayor solidez en las tandas de carrera. Para Colapinto, la evolución de la pista será otro punto a seguir: en Bakú, el agarre cambió durante el jueves y puede volver a hacerlo entre la práctica y las distintas etapas de la clasificación.
En Bakú, el jueves no ofrece una respuesta definitiva. Con cada tanda, los autos limpian la pista y aumenta el agarre; al mismo tiempo, los pilotos ajustan sus referencias de frenado y empiezan a confiar más en el auto.
Colapinto reconoció que todavía no encontró esa confianza en las entradas a las curvas. La FP3 será su última oportunidad de entender qué le falta al Alpine antes de buscar la Q3 en la clasificación.
La FP3 será este viernes a las 5:30 de Argentina. A las 9:00 comenzará la clasificación, donde Colapinto intentará transformar la mejora que sintió al final del jueves en un lugar entre los diez más rápidos.