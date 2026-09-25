Detrás de cada evolución hay una búsqueda distinta: ganar agarre en las curvas, perder menos velocidad en las rectas o conseguir que todo el auto funcione mejor.
Los autos cambiaron en Bakú: qué estrenó cada equipo y para qué sirven las mejoras
Audi llevó el paquete más amplio, McLaren modificó buena parte de su carrocería y Williams estrenó chasis más livianos. Red Bull, Racing Bulls y Cadillac también presentaron novedades.
En Fórmula 1, los cambios alteran el recorrido del aire desde la parte delantera hasta el alerón trasero. Si una pieza mejora ese recorrido, puede ayudar a que las demás rindan más. Por eso, los equipos no miran únicamente si el auto fue más rápido en una práctica: primero necesitan comprobar que las piezas se comporten en pista como habían previsto en la fábrica.
Bakú ofrece una prueba exigente. Sus curvas lentas piden un auto firme al frenar y con buena tracción al acelerar. La recta principal, en cambio, castiga cualquier resistencia innecesaria al avance. Para este Gran Premio, seis equipos declararon evoluciones aerodinámicas ante la FIA. Estas son las principales y lo que busca cada una.
Audi: cambiar el recorrido del aire desde la trompa
Audi presentó 14 elementos modificados, agrupados en un paquete que abarca casi todo el auto. Estrenó alerón delantero y cambió la forma de la trompa para dirigir mejor el aire hacia las piezas que vienen detrás. También renovó el piso, la carrocería y partes de la suspensión y del alerón trasero. www.fia.com
El piso es especialmente importante: aprovecha el aire que pasa por debajo del auto para generar agarre en las curvas. La intención de Audi es que ese efecto sea más consistente y que el resto de las piezas acompañe el cambio. En la FP1 hizo una comparación directa: Gabriel Bortoleto giró con el paquete nuevo y Nico Hülkenberg, con el anterior. Mattia Binotto dijo que los primeros datos respondieron a lo esperado, aunque el equipo todavía debe encontrar rendimiento en los tiempos de vuelta. www.formula1.com
McLaren: una carrocería nueva y menos resistencia en la recta
McLaren cambió la entrada de aire y la forma de los pontones, esas estructuras ubicadas a ambos lados del piloto. También revisó la cubierta del motor, el borde del piso, el difusor y componentes de la suspensión trasera. El objetivo es ordenar el aire que pasa por los costados para que llegue en mejores condiciones a la parte posterior y ayude a generar agarre.
Hay otra modificación pensada para Bakú: el alerón trasero fue ajustado para ofrecer menos resistencia cuando el auto circula en modo de recta. La idea es ganar velocidad sin renunciar al apoyo que necesita en las curvas. Su estreno no fue sencillo: Norris y Piastri perdieron tiempo en la FP1 por problemas con la carrocería. El responsable técnico Rob Marshall señaló que los datos iniciales coinciden con las simulaciones, pero que todavía no lograron extraer todo el potencial del paquete. www.fia.com
Williams: quitar peso antes de buscar más velocidad
La novedad más importante de Williams es difícil de detectar desde afuera: Sainz y Albon estrenaron chasis más livianos. Reducir peso ayuda al auto a acelerar, frenar y cambiar de dirección. El equipo sumó además un piso nuevo y cambios en los conductos de freno y la suspensión trasera para mejorar el rendimiento aerodinámico. www.fia.com
Sainz considera que el FW48 se acerca ahora al auto con el que Williams debería haber empezado la temporada. Ahí está el límite de las expectativas: mientras el equipo preparaba esta transformación, sus rivales también avanzaron. James Vowles reconoció que es un paso en la dirección correcta, aunque todavía insuficiente para cerrar la distancia con la zona media. www.formula1.com
Red Bull, Racing Bulls y Cadillac: cambios más puntuales
Red Bull retocó el piso y la unión con los pontones para buscar más agarre sin volver inestable el flujo de aire. También modificó espejos, halo y salidas de refrigeración para que acompañen el funcionamiento del nuevo conjunto. Incluso una pieza pequeña, como el soporte de un espejo, puede influir en el aire que recibe la parte trasera del auto. www.fia.com
Racing Bulls estrenó alerón delantero y revisó la suspensión y los conductos de freno delanteros. El propósito es ordenar el aire alrededor de las ruedas y enviarlo en mejores condiciones hacia el piso. Cadillac trabajó en la refrigeración de los frenos, además de ajustar la suspensión delantera y el difusor: busca enfriar mejor sin perjudicar el rendimiento aerodinámico. www.fia.com
Mercedes, Ferrari, Alpine, Haas y Aston Martin no declararon evoluciones aerodinámicas para Bakú. Eso tampoco anticipa el resultado del fin de semana: George Russell lideró las dos prácticas del jueves con un Mercedes sin piezas nuevas, mientras Gasly terminó séptimo y Colapinto, 11º, en la FP2 con sus Alpine.
Las expectativas también son diferentes. Audi quiere comprobar que su paquete funciona en pista como indicaban las simulaciones. McLaren busca encontrar el rendimiento que todavía no pudo extraer de sus cambios, mientras Williams espera que el menor peso le permita empezar a recortar la distancia con la zona media.
Para Alpine, que no llevó piezas nuevas, Bakú será también una medida de cuánto avanzaron sus rivales directos. Las mejoras no tendrán el mismo valor para todos: algunos necesitan dar un salto y otros, simplemente, dejar de perder terreno.