En Esperanza

Plaza Italia luce renovada a 155 años de la Asociación Italiana "Unión y Fomento"

La intervención incluyó mejoras en veredas, accesibilidad, iluminación, mobiliario y espacios verdes. El acto de inauguración se realizó en el marco del aniversario de la Asociación Italiana “Unión y Fomento”, una de las instituciones vinculadas a la historia inmigratoria de la ciudad.