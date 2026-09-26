La Plaza Italia, ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Maestro Donnet, fue escenario este domingo de la inauguración de las obras de puesta en valor realizadas por la Municipalidad de Esperanza, en coincidencia con la conmemoración de los 155 años de la Asociación Italiana “Unión y Fomento”.
Plaza Italia luce renovada a 155 años de la Asociación Italiana "Unión y Fomento"
La intervención incluyó mejoras en veredas, accesibilidad, iluminación, mobiliario y espacios verdes. El acto de inauguración se realizó en el marco del aniversario de la Asociación Italiana “Unión y Fomento”, una de las instituciones vinculadas a la historia inmigratoria de la ciudad.
El espacio forma parte del patrimonio urbano vinculado con la presencia de la comunidad italiana y con el aporte de los inmigrantes a la construcción de la identidad de Esperanza. La intervención buscó recuperar distintos sectores de la plaza y mejorar sus condiciones de uso para vecinos y visitantes.
Durante el acto, el intendente Rodrigo Müller destacó la importancia de conservar y mejorar aquellos espacios públicos relacionados con la historia de la ciudad. Señaló además que las tareas apuntaron a generar mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y encuentro comunitario.
Obras en veredas, iluminación y mobiliario
Entre los trabajos concretados se encuentra la reparación de la vereda y la incorporación de una rampa de acceso sobre calle H. Irigoyen. También se colocaron nuevos pretiles de hormigón y se retiró una estructura de hormigón ubicada en el sector norte.
La plaza incorporó nuevos bancos, luminarias LED y cestos diferenciados para residuos secos y húmedos. También se pintaron las columnas de alumbrado y se realizaron tareas de hidrolavado y reparación en el sector del mástil y en la base de la escultura al Inmigrante Italiano.
Otro de los trabajos fue el traslado y reacondicionamiento de la glorieta, que fue ubicada en un sector con mayor disponibilidad de sol para favorecer el crecimiento de la enredadera que se prevé incorporar.
El sector de los mástiles fue pintado con los colores de la bandera italiana, mientras que también se renovó el cartel identificatorio de la plaza y se colocó una placa alusiva al 155° aniversario de la Asociación Italiana “Unión y Fomento”.
Una institución con 155 años de historia
La presidenta de la Asociación Italiana “Unión y Fomento”, Inés Pilatti, valoró la intervención realizada en la plaza y destacó el vínculo entre la institución y este espacio público.
En ese sentido, remarcó el papel de las comunidades inmigrantes en la historia local y sostuvo que, a lo largo de 155 años, los inmigrantes contribuyeron al crecimiento y al desarrollo de Esperanza a través de su trabajo y participación en la vida comunitaria.
La renovación de la Plaza Italia se suma así a las acciones de recuperación de espacios públicos vinculados con la memoria y la identidad de la ciudad, con el objetivo de conservar su valor histórico y, al mismo tiempo, fortalecer su uso como lugar de encuentro para la comunidad.