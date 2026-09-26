Departamento Las Colonias

Identidad, historia y raíces: en octubre, Humboldt celebra 158 años

La comunidad de Humboldt conmemorará el próximo jueves 1° de octubre un nuevo aniversario de la fundación de la colonia. El acto oficial se realizará desde las 10 en Plaza Independencia, como parte de la celebración por los 158 años de historia de la localidad.