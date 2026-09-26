La comunidad de Humboldt se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación. El próximo jueves 1° de octubre, la localidad celebrará sus 158 años de historia con un acto oficial que tendrá lugar desde las 10 en Plaza Independencia.
Identidad, historia y raíces: en octubre, Humboldt celebra 158 años
La comunidad de Humboldt conmemorará el próximo jueves 1° de octubre un nuevo aniversario de la fundación de la colonia. El acto oficial se realizará desde las 10 en Plaza Independencia, como parte de la celebración por los 158 años de historia de la localidad.
La ceremonia será una oportunidad para reunir a vecinos e instituciones en torno a una fecha que forma parte de la identidad de la comunidad y que permite poner en valor el camino recorrido desde los primeros años de la colonia.
Una historia construida en comunidad
El aniversario representa un momento para recuperar la historia y las raíces de Humboldt, pero también para reconocer el trabajo desarrollado por generaciones que contribuyeron al crecimiento de la localidad.
A lo largo de sus 158 años, la comunidad construyó una identidad vinculada al trabajo, la producción y la vida institucional, con distintas generaciones que fueron dando forma al pueblo y transmitiendo sus tradiciones.
La celebración del aniversario permitirá volver la mirada hacia ese recorrido y reconocer los vínculos que sostienen la vida comunitaria.
El acto será en Plaza Independencia
El acto oficial por el 158° aniversario se desarrollará el jueves 1° de octubre, desde las 10, en la Plaza Independencia.
La convocatoria está dirigida a toda la comunidad para compartir una jornada de conmemoración y encuentro en un espacio central de la localidad.
La fecha también será una oportunidad para recordar a quienes formaron parte de la historia de Humboldt, valorar el presente y proyectar los próximos años de la comunidad.