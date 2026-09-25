Prevención y resiliencia

Antes de que llegue el agua: una guía santafesina propone preparar a las familias frente al riesgo hídrico

Profesionales vinculados a la gestión hídrica, la arquitectura y el ambiente elaboraron una guía de preparación familiar frente a inundaciones. El documento plantea que conocer el territorio, reducir la vulnerabilidad y contar con un plan pueden hacer la diferencia antes, durante y después de una emergencia. Su distribución es libre.