Fenómeno del Niño:

Nación y la Mesa de Enlace coordinan medidas preventivas ante posibles excesos hídricos

Autoridades del gobierno nacional, la Mesa de Enlace y organismos técnicos analizaron el escenario climático e hídrico previsto para la campaña 2026/27. El objetivo es fortalecer la coordinación con provincias y municipios y anticipar posibles impactos de las lluvias sobre las actividades agropecuarias.