Representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y de la Mesa de Enlace analizaron las acciones de prevención y respuesta previstas ante el desarrollo del fenómeno de El Niño durante la campaña 2026/27.
Nación y la Mesa de Enlace coordinan medidas preventivas ante posibles excesos hídricos
Autoridades del gobierno nacional, la Mesa de Enlace y organismos técnicos analizaron el escenario climático e hídrico previsto para la campaña 2026/27. El objetivo es fortalecer la coordinación con provincias y municipios y anticipar posibles impactos de las lluvias sobre las actividades agropecuarias.
El encuentro contó con la participación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el INTA, la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria y el SENASA. El objetivo fue actualizar el escenario climático e hídrico y avanzar en la coordinación de medidas entre Nación, provincias y municipios.
Un plan de coordinación frente a posibles excesos hídricos
Durante la reunión se presentaron los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, diseñado para fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado frente a posibles emergencias vinculadas con el aumento de las precipitaciones, particularmente en las provincias que integran la Cuenca del Plata.
La planificación contempla el intercambio de información, la evaluación de escenarios de riesgo y la coordinación de recursos y capacidades para mejorar los tiempos de respuesta ante eventuales situaciones de emergencia.
En las últimas semanas también se realizaron reuniones en distintas provincias para analizar las previsiones climáticas e hidrológicas y anticipar posibles zonas de afectación.
Pronósticos y herramientas para el sector productivo
Durante el encuentro, el SMN, junto con el INTA y la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria, presentó una actualización de las perspectivas climáticas y de los posibles escenarios asociados al fenómeno.
Por su parte, el SENASA informó sobre las medidas preventivas previstas ante eventuales situaciones de impacto extremo que puedan afectar a las actividades agropecuarias.
La información busca aportar herramientas para que productores y autoridades puedan anticipar decisiones frente a posibles excesos de precipitaciones, anegamientos u otros efectos derivados de un escenario climático más húmedo.
Información y monitoreo durante la campaña
Como parte de las acciones de prevención, se encuentra disponible una plataforma específica dentro del portal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que concentra información relacionada con El Niño y el seguimiento de su evolución.
El sitio reúne actualizaciones meteorológicas semanales, recomendaciones técnicas para productores, información sobre las reservas hídricas y análisis sobre los posibles efectos del fenómeno en los principales cultivos.
La estrategia apunta a mantener un monitoreo permanente durante la campaña 2026/27 y facilitar el acceso a información para la toma de decisiones frente a la evolución de las condiciones climáticas.