Crecieron 10% en volumen y 13% en valor

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord en los primeros ocho meses de 2026

Entre enero y agosto se exportaron 84,26 millones de toneladas por USD 37.525 millones. La carne bovina, el aceite de girasol y los productos derivados del complejo oleaginoso estuvieron entre los principales impulsores.