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Crecieron 10% en volumen y 13% en valor

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord en los primeros ocho meses de 2026

Entre enero y agosto se exportaron 84,26 millones de toneladas por USD 37.525 millones. La carne bovina, el aceite de girasol y los productos derivados del complejo oleaginoso estuvieron entre los principales impulsores.

El agro argentino acelera sus exportaciones: 84,26 millones de toneladas hasta agostoEl agro argentino acelera sus exportaciones: 84,26 millones de toneladas hasta agosto
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Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron un récord histórico durante los primeros ocho meses de 2026, con 84,26 millones de toneladas enviadas al exterior por un valor de USD 37.525 millones.

Los datos, elaborados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional a partir de información del INDEC, muestran un crecimiento interanual del 10% en volumen y del 13% en valor entre enero y agosto.

Las exportaciones agroindustriales sumaron USD 37.525 millones entre enero y agostoLas exportaciones agroindustriales sumaron USD 37.525 millones entre enero y agosto

El desempeño exportador también alcanzó una amplia variedad de productos. Según el relevamiento oficial, 126 productos registraron durante el período los mayores montos exportados de la última década.

Carne bovina, girasol y otros productos que explicaron el crecimiento

Entre los productos con mayor dinamismo se destacó la carne bovina deshuesada congelada, que generó ingresos por USD 1.889 millones, un 40% más que en igual período del año anterior.

También sobresalió el aceite de girasol, con exportaciones por USD 1.842 millones, lo que representó un incremento del 55%.

Las exportaciones agroindustriales sumaron USD 37.525 millones entre enero y agostoLas exportaciones agroindustriales sumaron USD 37.525 millones entre enero y agosto

La carne bovina deshuesada fresca o refrigerada aportó otros USD 1.051 millones, con una mejora interanual del 36%, mientras que los crustáceos congelados alcanzaron USD 756 millones, un 77% más.

Dentro del complejo girasolero también se registró un fuerte incremento en las ventas de girasol en grano, que alcanzaron USD 623 millones, con una suba del 869% respecto de los primeros ocho meses de 2025.

Otros productos con desempeños destacados fueron la miel, con USD 223 millones (+59%); el limón, con USD 203 millones (+45%); el queso mozzarella, con USD 183 millones (+15%); el tabaco desvenado, con USD 158 millones (+18%), y las maderas aserradas, con USD 107 millones (+25%).

Una canasta exportadora cada vez más diversificada

El récord no se concentró únicamente en los productos de mayor valor. El informe también identificó una serie de productos con montos todavía reducidos, pero que alcanzaron durante el período sus máximos valores exportados de la última década.

La actividad portuaria de Santa Fe mostró una fuerte recuperación durante el primer semestreLas exportaciones agroindustriales sumaron USD 37.525 millones entre enero y agosto

Entre ellos aparecen el orégano, el café tostado sin descafeinar, las semillas de coriandro, el kiwi, las semillas de trébol, los salvados de cereales, el aceite de jojoba y distintas preparaciones de tomate.

La variedad de productos que alcanzaron máximos históricos muestra una expansión de la oferta agroindustrial argentina hacia diferentes segmentos y mercados internacionales.

India, China y Brasil, entre los principales destinos

Las ventas agroindustriales alcanzaron 135 mercados internacionales durante los primeros ocho meses del año.

Entre los principales destinos se ubicaron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia.

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A la vez, se registraron fuertes incrementos en determinados mercados. Bulgaria, por ejemplo, aumentó sus compras un 2.990%, principalmente por las exportaciones de girasol. En Rumania, las ventas crecieron 424%, impulsadas por girasol y maní.

También se destacaron Mozambique, con una suba del 388% por mayores ventas de aceite de soja; Jordania, con un incremento del 295% asociado a aceite de girasol, maíz y cebada; y Filipinas, donde las exportaciones crecieron 248%, principalmente por maíz y legumbres.

Otros mercados con aumentos significativos fueron Tailandia (+201%), por trigo y legumbres; Venezuela (+133%), por productos de soja; Turquía (+132%), por girasol, maíz y soja; y Colombia (+103%), por aceite de soja y legumbres.

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En el caso de Israel, las exportaciones crecieron 81%, con la carne bovina entre los productos destacados.

Con este desempeño, el complejo agroindustrial consolidó durante los primeros ocho meses de 2026 un nuevo máximo tanto en volumen exportado como en valor, acompañado por una mayor presencia de productos argentinos en distintos mercados internacionales.

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