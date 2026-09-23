Informe del ROSGAN

Carne vacuna: Brasil reduce sus embarques y Argentina gana espacio en el mercado internacional

Los embarques de Brasil, Uruguay y Paraguay se contrajeron en los últimos meses, mientras Argentina aumentó sus exportaciones y mejoró sus ingresos. En agosto, el país registró su mayor volumen mensual del año, en un escenario que podría favorecer su posicionamiento internacional.