La oferta de carne vacuna del Mercosur atraviesa un cambio de ritmo después de un primer semestre de fuerte crecimiento. Brasil, principal proveedor del bloque, redujo sus embarques durante julio y agosto, mientras Argentina mantiene una tendencia ascendente y aparece ante un escenario internacional con menor competencia regional.
Carne vacuna: Brasil reduce sus embarques y Argentina gana espacio en el mercado internacional
Los embarques de Brasil, Uruguay y Paraguay se contrajeron en los últimos meses, mientras Argentina aumentó sus exportaciones y mejoró sus ingresos. En agosto, el país registró su mayor volumen mensual del año, en un escenario que podría favorecer su posicionamiento internacional.
De acuerdo con el último informe del ROSGAN, durante el primer semestre de 2026 Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay exportaron en conjunto más de 2,1 millones de toneladas de carne vacuna, un 8% más que en el mismo período del año pasado.
Brasil concentró aproximadamente el 70% de ese volumen, mientras que el 30% restante correspondió a los otros tres países. Dentro de ese grupo, Argentina aportó aproximadamente la mitad de las exportaciones y Uruguay y Paraguay participaron con volúmenes similares.
Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse a partir de julio.
Brasil cambió el ritmo de sus exportaciones
Durante los primeros meses del año, Brasil aceleró sus embarques ante un escenario comercial marcado por las cuotas de mercado impuestas por China, las restricciones para el ingreso a la Unión Europea y la relación comercial con Estados Unidos.
Hasta el cierre del primer semestre, el país había exportado cerca de 1,5 millones de toneladas, un 16% más que en igual período de 2025.
Ese ritmo permitió que Brasil se acercara rápidamente al límite de su cuota de exportación hacia China y, posteriormente, enfrentara restricciones para ingresar al mercado europeo por cuestiones vinculadas con el manejo sanitario.
Como consecuencia, durante julio y agosto los embarques brasileños cayeron un 20% interanual. Esto significó retirar más de 120.000 toneladas de carne de la oferta global en apenas dos meses, un volumen que los demás países del Mercosur no lograron compensar.
La oferta total del bloque se contrajo así un 16% interanual durante esos dos meses, reduciendo casi por completo el crecimiento acumulado durante la primera mitad del año.
Entre enero y agosto, las exportaciones combinadas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay alcanzaron aproximadamente 2,8 millones de toneladas, apenas 100.000 toneladas más que un año atrás.
Brasil continúa explicando la mayor parte de ese crecimiento: exportó cerca de 1,9 millones de toneladas en los primeros ocho meses, un 5% más que en 2025.
Uruguay y Paraguay también redujeron sus embarques
La menor oferta regional no se explica solamente por el cambio de ritmo brasileño. Uruguay y Paraguay también registraron caídas en sus exportaciones.
Entre enero y agosto, Uruguay embarcó 232.344 toneladas peso producto, frente a las 265.412 toneladas del mismo período de 2025. La reducción interanual fue del 12%.
Paraguay mostró una contracción todavía mayor. Sus exportaciones llegaron a 186.140 toneladas en los primeros ocho meses del año, un 24% menos que las 243.958 toneladas registradas durante igual período de 2025.
En este contexto, Argentina aparece como la excepción dentro del bloque, con una evolución positiva tanto en volumen como en el ingreso de divisas.
Argentina acelera y registra su mejor agosto en seis años
Los datos del INDEC muestran que Argentina exportó 72.900 toneladas de carne vacuna en agosto. Se trató del mayor volumen mensual del año y de uno de los registros más elevados para ese mes durante los últimos seis años.
En comparación con agosto de 2025, el crecimiento del volumen fue moderado, del 0,4%. Sin embargo, el valor de las exportaciones aumentó un 29,1% interanual, reflejando una mejora en los ingresos obtenidos por la carne comercializada en el exterior.
El comportamiento de agosto se suma a una tendencia que ya se observaba durante los primeros meses del año.
Entre enero y agosto, Argentina exportó 476.725 toneladas peso producto por aproximadamente USD 3.290,8 millones. En comparación con el mismo período de 2025, el volumen creció un 5,9%, mientras que el ingreso de divisas aumentó un 39,8%.
China continúa siendo el principal destino de la carne vacuna argentina y concentró el 59,1% de los volúmenes exportados durante agosto.
Al mismo tiempo, también se observa un crecimiento de los embarques hacia distintos destinos europeos, un dato que adquiere particular relevancia ante la menor presencia brasileña en esos mercados.
Una ventana de oportunidad para Argentina
La menor disponibilidad de carne proveniente de Brasil, Uruguay y Paraguay genera un escenario favorable para que Argentina busque consolidar su participación en determinados mercados internacionales.
El informe del ROSGAN plantea que se trata de una oportunidad acotada, especialmente en aquellos destinos donde la carne argentina puede ocupar espacios que temporalmente quedan menos abastecidos por otros proveedores del Mercosur.
La situación, sin embargo, podría modificarse si Brasil logra ampliar nuevamente sus posibilidades de colocación en China.
En las últimas horas trascendió la posibilidad de que Brasil utilice parte del remanente de la cuota que Uruguay todavía tiene disponible para el mercado chino. La alternativa fue mencionada públicamente por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque al momento del informe no existía una confirmación oficial de un cambio en el esquema vigente.
Una eventual autorización de este mecanismo tendría un impacto limitado sobre los embarques de 2026 por los tiempos necesarios para negociar, embarcar y transportar la mercadería hacia China. Sin embargo, su importancia podría exceder el resultado inmediato, ya que establecería un antecedente para el funcionamiento futuro del comercio internacional de carne vacuna.
Un mercado regional en movimiento
El escenario que describe el ROSGAN muestra una oferta del Mercosur que, después de crecer con fuerza durante el primer semestre, comenzó a moderarse en los últimos meses.
Brasil continúa siendo el principal jugador regional por volumen, pero su menor ritmo de exportaciones modificó el equilibrio de la oferta. Uruguay y Paraguay también redujeron sus embarques, mientras que Argentina logró sostener una trayectoria ascendente.
Con 476.725 toneladas exportadas y USD 3.290,8 millones facturados entre enero y agosto, la carne vacuna argentina llega al último tramo del año con un mayor peso dentro de la oferta regional y con posibilidades de ampliar su presencia en mercados donde la competencia del Mercosur se encuentra temporalmente reducida.