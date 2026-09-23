Genética y negocio ganadero

"Tenemos la marca, tenemos el producto": la genética Angus busca ganar espacio en los mercados internacionales

Más de 300 reproductores de 60 cabañas, 40 empresas expositoras y una agenda de remates forman parte de la Semana Angus de Primavera, que se desarrolla hasta el viernes 25 de septiembre en Cañuelas.