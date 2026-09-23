La genética, la producción de carne y las oportunidades que ofrece el mercado internacional son algunos de los principales ejes de la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia, con la fuerza de Expoagro, que comenzó en el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas.
"Tenemos la marca, tenemos el producto": la genética Angus busca ganar espacio en los mercados internacionales
Más de 300 reproductores de 60 cabañas, 40 empresas expositoras y una agenda de remates forman parte de la Semana Angus de Primavera, que se desarrolla hasta el viernes 25 de septiembre en Cañuelas.
La muestra reúne durante cinco jornadas a más de 300 reproductores de pedigree pertenecientes a 60 cabañas, junto con unas 40 empresas expositoras y una agenda que incluye juras, remates y actividades vinculadas con la producción ganadera.
Durante la apertura, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, destacó el potencial de la cadena de la carne y el posicionamiento de la genética Angus argentina en los mercados externos.
“Queremos mostrar en esta Exposición Angus de Primavera una ganadería pujante, lista para crecer en producción y calidad, para aprovechar la oportunidad que nos brinda el mundo. Tenemos la marca, tenemos el producto: Carne Angus Argentina”, afirmó.
Una cadena con impacto en todo el territorio
Derito también puso el foco en la importancia económica y territorial de la actividad ganadera, al señalar que la cadena de la carne genera empleo en sus distintos eslabones y moviliza actividad en las comunidades donde se desarrolla.
En ese sentido, planteó que el desafío pasa por incrementar la producción y mejorar la calidad para aprovechar la demanda internacional de proteínas animales.
Durante la jornada también se hizo referencia al valor de la carne como producto de exportación. Derito comparó el ingreso generado por distintos productos argentinos y señaló que una tonelada de carne de la cuota Hilton puede alcanzar los 22.000 dólares, frente a los 15.000 dólares por tonelada que, según el ejemplo planteado, representa la exportación de una pick-up de dos toneladas.
Cañuelas, en el centro del mercado ganadero
La elección de Cañuelas como sede de la exposición está vinculada también con el peso que tiene la localidad en la comercialización de hacienda.
Carlos Colombo, presidente del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), destacó el rol del mercado como referencia para la formación de precios del ganado. Según explicó, alrededor del 80% de la hacienda que ingresa al establecimiento proviene de la provincia de Buenos Aires.
El movimiento del MAG también dimensiona la importancia de Cañuelas dentro de la actividad. La localidad se encuentra vinculada a un importante flujo de transporte de hacienda y a una amplia red de productores, consignatarios y empresas relacionadas con el sector.
La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, señaló que durante las jornadas de actividad llegan entre 300 y 400 camiones a la localidad y que durante 2025 se comercializaron más de un millón de cabezas de ganado.
Genética, sanidad y productividad
Otro de los temas abordados durante la apertura fue la necesidad de avanzar en indicadores productivos y sanitarios para mejorar la competitividad de la ganadería.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó que más de la mitad de la faena total del país se realiza en territorio bonaerense y mencionó el programa de prevención y erradicación de enfermedades venéreas en bovinos que se implementa en la provincia.
La sanidad de los rodeos constituye uno de los factores vinculados con la productividad y la eficiencia de los sistemas ganaderos, además de tener incidencia en las condiciones necesarias para acceder a distintos mercados.
En paralelo, Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, se refirió al contexto internacional y a la demanda de proteínas animales, así como a la apertura y ampliación de mercados para la carne argentina.
Entre los destinos y acuerdos mencionados durante la jornada se encuentran las negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, distintos contingentes de exportación y la ampliación de destinos para la carne argentina, entre ellos Indonesia y Filipinas.
Cinco días de juras, remates y actividades
La agenda de la Semana Angus de Primavera se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre e incluye las exposiciones nacionales Angus de Primavera y del Ternero Angus.
Ocho casas consignatarias participan de la programación comercial: Sáenz Valiente Bullrich, Gananor Pujol, Madelan, Alfredo S. Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jauregui Lorda.
A los remates se suman las juras de reproductores y distintas actividades destinadas a productores, criadores y nuevas generaciones vinculadas con la raza, entre ellas Mini Angus, Jura Junior y Ateneo Angus.
La propuesta también reúne a empresas vinculadas con la actividad ganadera y proveedores de bienes y servicios para el sector.
Con más de 300 reproductores en exposición, la presencia de 60 cabañas y una agenda comercial que se extiende durante toda la semana, Cañuelas concentra estos días una parte importante de la actividad vinculada con la genética Angus y la comercialización de hacienda.