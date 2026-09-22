Del lote al comedero

Forraje de calidad: la clave para mejorar la eficiencia del negocio lechero

La especialista en nutrición de vacas lecheras Amélie Mainville destacó la importancia de controlar cada etapa, desde la cosecha y conservación del forraje hasta su preparación y distribución. El objetivo es mejorar el consumo de materia seca, sostener la actividad ruminal y acompañar el potencial productivo de cada animal.