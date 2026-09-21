Circuito comercial

Soja argentina: casi dos de cada tres toneladas terminan en el Gran Rosario

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario analizó el circuito comercial de la oleaginosa durante las últimas cinco campañas. En promedio se negociaron 40,2 millones de toneladas por año: casi el 80% se originó en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba y el 64% tuvo como destino el Gran Rosario.