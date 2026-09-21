Fue premiada entre más de 200 muestras de 10 países

La raza Limousin volvió a destacarse y logró una medalla de plata en el Mundial de Carnes

Una muestra de bife ancho de un novillo Limousin de Establecimiento La Esmeralda, de Martínez Arenaza e Hijos, obtuvo el segundo puesto en su categoría en la segunda edición del Campeonato Mundial de la Carne. El certamen reunió más de 200 muestras provenientes de 10 países y evaluó terneza, jugosidad e intensidad de sabor.