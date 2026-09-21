Una muestra de bife ancho proveniente de un novillo Limousin del establecimiento La Esmeralda, de Martínez Arenaza e Hijos, obtuvo la medalla de plata en la categoría Bife Ancho de un animal alimentado a pasto, durante la segunda edición del Campeonato Mundial de la Carne. El certamen reunió más de 200 muestras provenientes de 10 países.
La raza Limousin volvió a destacarse y logró una medalla de plata en el Mundial de Carnes
Una muestra de bife ancho de un novillo Limousin de Establecimiento La Esmeralda, de Martínez Arenaza e Hijos, obtuvo el segundo puesto en su categoría en la segunda edición del Campeonato Mundial de la Carne. El certamen reunió más de 200 muestras provenientes de 10 países y evaluó terneza, jugosidad e intensidad de sabor.
La carne vacuna argentina volvió a destacarse en una competencia internacional. Esta vez fue el turno de la raza Limousin, que consiguió la medalla de plata en la categoría Bife Ancho a Pasto de la segunda edición del Campeonato Mundial de la Carne (CMDC).
La muestra correspondió a un novillo producido en el establecimiento La Esmeralda, de Martínez Arenaza e Hijos, ubicado en Iriarte, partido de General Pinto, provincia de Buenos Aires. El corte fue presentado por el frigorífico Frigolar.
El certamen se desarrolló el 17 de septiembre en el restaurante El Central, ubicado en el predio de La Rural de Buenos Aires, y contó con más de 200 muestras procedentes de 10 países.
Para la Asociación Argentina de Criadores de Limousin, el reconocimiento representa una valoración del producto final y de la capacidad de la raza para producir carne de calidad a partir de un sistema de alimentación pastoril.
Cuatro categorías y una evaluación a ciegas
El Campeonato Mundial de la Carne establece cuatro categorías de competencia, de acuerdo con el corte y el sistema de alimentación utilizado: Bife Ancho a Pasto, Bife Ancho a Grano, Bife Angosto a Pasto y Bife Angosto a Grano.
Uno de los aspectos centrales del certamen es que las muestras son presentadas de manera anónima. De esta manera, los integrantes del jurado desconocen la procedencia, el productor, el establecimiento, el frigorífico y la raza correspondiente al corte que están evaluando.
En esta edición, cada muestra fue sometida a una degustación a ciegas por parte de 68 evaluadores, quienes calificaron tres atributos vinculados directamente con la experiencia del consumidor: terneza, jugosidad e intensidad de sabor.
El jurado estuvo integrado por especialistas internacionales en análisis sensorial, sommeliers de carne, chefs, profesionales de la gastronomía y consumidores capacitados. A lo largo de las diferentes instancias del campeonato participaron cerca de 1.000 evaluadores, distribuidos en unas 43 mesas durante la jornada central.
Un reconocimiento que se suma a un año destacado
La medalla obtenida en Buenos Aires se suma a una serie de resultados alcanzados por ejemplares Limousin durante 2026 en concursos vinculados con producción, rendimiento y calidad de carne.
En particular, la muestra premiada en el Campeonato Mundial de la Carne proviene de novillos del mismo establecimiento La Esmeralda que obtuvieron los premios Campeón y Gran Campeón en el Concurso de Novillos y Block Test de la Expo Rural de Palermo.
En esa competencia, además, Limousin alcanzó la segunda mejor Área de Ojo de Bife, con 91,9 centímetros cuadrados, y un rendimiento del 65,6%.
En la categoría Limflex, por otra parte, novillos de La Esmeralda obtuvieron el premio Campeón y alcanzaron la mejor Área de Ojo de Bife del concurso, con 103,5 centímetros cuadrados y un rendimiento del 65,1%.
Los resultados reflejan el desempeño de la raza en distintas instancias de evaluación, desde las características productivas y el rendimiento de la res hasta los atributos que finalmente llegan al consumidor.
También se destacó en Jesús María
El desempeño de Limousin durante 2026 también tuvo otro capítulo destacado en Córdoba. En agosto, durante el segundo Concurso de Novillos y Block Test de la Sociedad Rural de Jesús María, ejemplares de la raza obtuvieron los premios Gran Campeón y Reservado Gran Campeón en la categoría Consumo Muy Pesado.
Ambos reconocimientos correspondieron a animales presentados por el establecimiento El Pampeano, de Agroganadera Griffa, ubicado en Balnearia, Córdoba.
En la evaluación final de las reses, además, Limousin consiguió los cuatro principales premios correspondientes a las categorías Mejor Res y Área de Ojo de Bife: Gran Campeón y Reservado Gran Campeón en ambas evaluaciones.