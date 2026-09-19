La carne bovina argentina obtuvo 10 medallas en la segunda edición del Campeonato Mundial de Carnes CMDC, un certamen que reunió a productores y representantes de la cadena cárnica de distintos países y que busca distinguir la calidad de los cortes a partir de la evaluación de especialistas y consumidores.
Reconocimiento internacional para la carne argentina: obtuvo 10 medallas en el CMDC
La segunda edición reunió a unos mil jurados entre chefs, sommeliers de carne, especialistas internacionales y consumidores capacitados. Los cortes argentinos fueron reconocidos con 10 medallas en el certamen realizado en La Rural.
La competencia se desarrolló en el predio de La Rural y contó con alrededor de 1.000 jurados, entre chefs, sommeliers de carne, expertos internacionales y consumidores capacitados, quienes participaron de la evaluación de los distintos cortes presentados.
Los productos reconocidos en el campeonato podrán utilizar el sello CMDC® en la comercialización de sus carnes, como identificación de la distinción obtenida en el certamen.
La competencia tuvo su primera edición en 2025 y apunta a poner en valor las características de las carnes participantes y el trabajo desarrollado a lo largo de toda la cadena productiva.
Terneza, jugosidad y sabor
La participación argentina se inscribe en una trayectoria de reconocimiento internacional de la carne vacuna producida en el país. Entre los atributos habitualmente asociados a los cortes argentinos se destacan la terneza, la jugosidad y el aroma, características vinculadas tanto a los sistemas de producción como a la genética y al manejo de los rodeos.
La producción ganadera argentina se desarrolla en un territorio con una amplia disponibilidad de recursos forrajeros y diferentes sistemas productivos. A esto se suma el trabajo realizado en materia de mejoramiento genético y sanidad animal, dos aspectos centrales para sostener los estándares de calidad y seguridad de la carne.
El reconocimiento obtenido en el CMDC representa, en ese sentido, una nueva instancia de exposición internacional para los cortes argentinos y para las empresas que participan de la cadena de producción y comercialización.
Un mercado con proyección internacional
La distinción llega en un momento en que la carne vacuna argentina mantiene una fuerte presencia en los mercados internacionales y en el que la diferenciación por calidad adquiere cada vez mayor importancia para los consumidores.
Además de sus características organolépticas, desde el sector se destacan determinados atributos nutricionales de la carne bovina, entre ellos su aporte de proteínas, vitaminas y minerales. La composición de ácidos grasos puede variar de acuerdo con el sistema de producción, la alimentación y otros factores vinculados al animal y al proceso productivo.
El Campeonato Mundial de Carnes busca precisamente poner en valor esas diferencias y generar una herramienta de reconocimiento para los productos que se destacan en las evaluaciones. Para los cortes argentinos premiados, la posibilidad de incorporar el sello CMDC® suma una referencia adicional para su comercialización.