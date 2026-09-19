Récord histórico

El agro argentino mira una nueva campaña con 155,8 Mt y exportaciones por US$ 42.200 millones

Las proyecciones preliminares de la Bolsa de Comercio de Rosario estiman una producción de 155,8 millones de toneladas para la campaña 2026/27, un 10% menos que el récord de 2025/26. Sin embargo, el sostén de los precios internacionales permitiría alcanzar exportaciones agroindustriales por US$ 42.200 millones, el mayor valor de la serie.