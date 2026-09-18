Informe de la BCR

El trigo entra en una etapa clave con reservas de agua en retroceso en la región núcleo

La región núcleo atraviesa un período de menor disponibilidad hídrica que comienza a impactar sobre los cultivos. Unas 160.000 hectáreas de trigo se encuentran en condición regular, mientras que la siembra de maíz 2026/27 alcanzó casi el 40% del área prevista, aunque empieza a encontrar límites por la falta de humedad.