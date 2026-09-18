Superaron en 121% a las de 2025

Las DJVE marcaron un récord histórico en agosto con más de 13,1 millones de toneladas

Las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) alcanzaron en agosto un volumen de 13.101.815 toneladas, el mayor registro para ese mes desde la implementación del régimen. La cifra fue 121% superior a la de agosto de 2025 y quedó 85% por encima del promedio de los últimos cinco años.