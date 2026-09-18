Las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) alcanzaron en agosto un nuevo récord para ese mes, con un total de 13.101.815 toneladas registradas. Se trata del mayor volumen correspondiente a un mes de agosto desde la implementación de este régimen, de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Las DJVE marcaron un récord histórico en agosto con más de 13,1 millones de toneladas
Las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) alcanzaron en agosto un volumen de 13.101.815 toneladas, el mayor registro para ese mes desde la implementación del régimen. La cifra fue 121% superior a la de agosto de 2025 y quedó 85% por encima del promedio de los últimos cinco años.
El registro también mostró un fuerte crecimiento respecto de los antecedentes más recientes. En comparación con agosto de 2025, el volumen declarado aumentó un 121%, mientras que quedó un 85% por encima del promedio de los últimos cinco años.
Más de 13 millones de toneladas registradas
Las DJVE constituyen un registro de los compromisos de exportación de determinados productos agropecuarios. El volumen declarado durante agosto de 2026 alcanzó las 13,1 millones de toneladas, consolidando el mayor registro histórico para ese mes.
De acuerdo con la información oficial, el resultado de agosto también superó en un 42% el récord anterior correspondiente al mismo mes. De esta manera, el nuevo registro se ubicó claramente por encima de los máximos previos.
El dato refleja el volumen de operaciones de exportación declaradas durante el período y no necesariamente equivale a mercadería embarcada en agosto, ya que las DJVE corresponden a compromisos de venta al exterior que contemplan posteriores plazos de embarque.
Fuerte diferencia respecto de 2025
La comparación interanual muestra uno de los principales saltos del registro. Las 13.101.815 toneladas declaradas en agosto representan un incremento del 121% frente al volumen registrado en el mismo mes de 2025.
También se observa una diferencia significativa respecto del comportamiento habitual del mes. El volumen de agosto se ubicó 85% por encima del promedio correspondiente a los últimos cinco años.
El resultado se produce en un año que ya había mostrado registros elevados de declaraciones de venta al exterior. En enero, por ejemplo, las DJVE con embarque en ese mes habían alcanzado 10.065.011 toneladas, mientras que en marzo se habían registrado 12,6 millones de toneladas, ambos valores informados oficialmente como máximos para esos períodos.
El contexto de las exportaciones agroindustriales
El comportamiento de las DJVE se suma a un año de crecimiento de los volúmenes exportados por la agroindustria argentina. Según datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, durante los primeros siete meses de 2026 se exportaron 74,3 millones de toneladas de productos agroindustriales, un 13% más que en igual período de 2025. En ese lapso, el valor exportado alcanzó los US$ 32.507 millones, con un incremento interanual del 15%.
El registro de agosto agrega un nuevo dato a esa evolución, aunque las DJVE y las exportaciones efectivamente realizadas corresponden a indicadores diferentes.
Con el volumen alcanzado en el octavo mes del año, las declaraciones de venta al exterior establecieron así un nuevo máximo histórico para agosto y marcaron una significativa diferencia tanto frente a 2025 como respecto del promedio de los últimos cinco años.