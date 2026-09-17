Ganadería

La producción de búfalos encontró en Formosa un escenario para volver a crecer

La 81ª Expo Rural de Formosa reunió a productores y cabañeros de distintas provincias y permitió mostrar las características productivas de las razas Mediterránea y Murrah. Se juraron 137 ejemplares y todos los animales comercializados fueron adquiridos por productores formoseños.