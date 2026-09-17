La ganadería bubalina volvió a ocupar un lugar destacado en la 81ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura y Granja de Formosa, donde productores y cabañeros presentaron ejemplares de las razas Mediterránea y Murrah y pusieron en discusión el potencial de una actividad que encuentra en los ambientes bajos y con disponibilidad de agua condiciones favorables para su desarrollo.
La producción de búfalos encontró en Formosa un escenario para volver a crecer
La 81ª Expo Rural de Formosa reunió a productores y cabañeros de distintas provincias y permitió mostrar las características productivas de las razas Mediterránea y Murrah. Se juraron 137 ejemplares y todos los animales comercializados fueron adquiridos por productores formoseños.
La muestra, organizada por la Sociedad Rural de Formosa, contó con la participación de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (AACB). En el marco de la exposición fueron jurados 137 animales, entre toros, bubillas preñadas y ejemplares destinados a servicio.
Entre los establecimientos participantes estuvieron Compañía General de Hacienda, San Felipe, la representación de Federico Lanzani y la cabaña El Cacique, de la provincia del Chaco, que presentó dos toros.
Todos los animales vendidos quedaron en Formosa
La jura estuvo a cargo de Federico Goicochea, quien evaluó los ejemplares presentados en las distintas categorías. Luego de la clasificación, los animales fueron puestos a la venta y la totalidad de los ejemplares comercializados fue adquirida por productores de Formosa.
El dato fue destacado por Federico Lanzani, representante de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos en la provincia, quien consideró que la incorporación de estos reproductores puede contribuir a fortalecer los rodeos locales.
El resultado de las ventas también permitió poner nuevamente en escena a Formosa como una provincia con condiciones para ampliar su producción bubalina, especialmente en establecimientos donde las características del suelo y la disponibilidad de agua representan una dificultad para la ganadería vacuna tradicional.
Una alternativa para ambientes bajos y con agua
Una de las principales características del búfalo es su capacidad de adaptación a ambientes en los que otras especies presentan mayores dificultades. Los ejemplares de las razas Mediterránea y Murrah mostrados durante la exposición permitieron observar aptitudes tanto para la producción de carne como para la producción de leche.
Lanzani explicó que la ganadería bubalina puede funcionar como una actividad complementaria a la cría bovina, especialmente en campos bajos, con pasturas de menor calidad o con presencia de esteros.
En esos ambientes, señaló, el búfalo puede alcanzar buenos niveles de producción y aprovechar recursos que presentan mayores limitaciones para el ganado vacuno.
La adaptación a condiciones de altas temperaturas y abundante disponibilidad de agua constituye otra de las características valoradas en regiones del noreste argentino. En este sentido, los animales pueden permanecer en ambientes acuáticos durante buena parte del día, siempre que dispongan de sectores elevados y secos para descansar.
Genética y crecimiento de la actividad
El desarrollo de la ganadería bubalina también está acompañado por un proceso de mejoramiento genético de los rodeos, que incluye la selección de reproductores superiores, inseminación artificial y medición de parámetros productivos.
El objetivo es avanzar en la eficiencia de los sistemas y consolidar rodeos con mejores características productivas y reproductivas. En este proceso, la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos brinda asistencia técnica y acompañamiento a productores y cabañeros.
Según datos aportados por la entidad, la producción de búfalos en Argentina registra actualmente un crecimiento de entre el 10% y el 15% anual, con presencia creciente en distintas regiones del país.
Durante la Expo Rural de Formosa también se realizó un encuentro en el denominado quincho de búfalos, donde se entregaron los premios correspondientes a la jura y se desarrolló una degustación de productos elaborados con carne y leche de búfalo, entre ellos quesos, embutidos, asado y hamburguesas.
Próximas exposiciones
La agenda de la actividad continuará durante los próximos meses con nuevos encuentros destinados a promover la producción y el intercambio entre criadores.
La Asociación Argentina de Criadores de Búfalos participará y organizará la Fiesta Provincial del Búfalo en Caá Catí, Corrientes, prevista para comienzos de noviembre.
También estará presente en la 5ª Expo Búfalos, que se realizará en San Martín, Chaco, los días 18 y 19 de noviembre, dos encuentros que servirán para mostrar genética, sistemas productivos y las posibilidades de expansión de la actividad en el norte argentino.