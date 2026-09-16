La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía autorizó la comercialización de una nueva levadura genéticamente modificada desarrollada específicamente para la producción industrial de bioetanol combustible a partir de maíz.
Autorizan una nueva levadura genéticamente modificada para producir bioetanol a partir de maíz
La Secretaría de Agricultura autorizó la comercialización de una levadura genéticamente modificada desarrollada para la producción industrial de bioetanol combustible a partir de maíz. Según la evaluación oficial, presenta modificaciones estables y específicas y no supone riesgos adicionales para el agroecosistema respecto de la cepa convencional utilizada como referencia.
La autorización fue establecida mediante la Resolución N° 171/2026, publicada el 14 de septiembre, luego de la evaluación realizada por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA).
De acuerdo con la información oficial, la nueva levadura fue diseñada para afrontar los desafíos actuales y futuros de la industria del etanol, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos, incrementar los rendimientos y contribuir a reducir los costos de producción.
Una levadura desarrollada para la industria del etanol
La tecnología autorizada incorpora modificaciones genéticas destinadas a optimizar el desempeño de la levadura durante el proceso de producción de bioetanol a partir de maíz. Según la evaluación realizada por la CONABIA, las modificaciones introducidas son estables y específicas.
El organismo también determinó que la levadura no presenta una mayor capacidad de supervivencia, ni características de patogenicidad o toxicigenicidad respecto de la cepa comercial utilizada como comparador.
El desarrollo está destinado exclusivamente a aplicaciones industriales, particularmente a la elaboración de bioetanol combustible, por lo que la evaluación oficial consideró además su interacción con el ambiente.
La evaluación no detectó riesgos adicionales
Sobre la base de la información presentada por el desarrollador y del conocimiento científico disponible, la CONABIA concluyó que la nueva levadura no implica un riesgo adicional para el agroecosistema en comparación con su contraparte no modificada, siempre dentro del uso previsto para la producción industrial de bioetanol.
La evaluación contempló las características de la modificación genética y el comportamiento de la nueva cepa respecto de la utilizada como referencia comercial.
Una nueva herramienta para producir bioetanol
La autorización incorpora una nueva herramienta biotecnológica al proceso de elaboración de bioetanol a partir de maíz. Su desarrollo apunta a mejorar parámetros vinculados con la eficiencia y el rendimiento industrial, dos factores relevantes para la competitividad de esta actividad.
La medida permite avanzar con la comercialización de la levadura en Argentina para el uso específico para el que fue evaluada y aprobada, en el marco de las regulaciones vigentes para productos de biotecnología.
La incorporación de este tipo de tecnologías busca acompañar la evolución de la industria del bioetanol, con desarrollos orientados a obtener mayores rendimientos y optimizar los procesos de transformación del maíz en combustible.