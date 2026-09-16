Nueva tecnología para el bioetanol

Autorizan una nueva levadura genéticamente modificada para producir bioetanol a partir de maíz

La Secretaría de Agricultura autorizó la comercialización de una levadura genéticamente modificada desarrollada para la producción industrial de bioetanol combustible a partir de maíz. Según la evaluación oficial, presenta modificaciones estables y específicas y no supone riesgos adicionales para el agroecosistema respecto de la cepa convencional utilizada como referencia.