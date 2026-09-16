Con buena disponibilidad de humedad

La siembra de girasol y maíz temprano superó el 80% en el centro norte santafesino

La estabilidad climática durante la última semana permitió sostener el ritmo de las labores agrícolas en el centro norte santafesino. La siembra de girasol y maíz temprano superó el 80% de la superficie prevista, mientras finalizó la cosecha de maíz tardío en casi toda la región y la recolección de algodón en el este.